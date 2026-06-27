Mónica Pont, sorprendida por Víctor Prat-Heimerl con flores y un beso apasionado en un reencuentro de película

MADRID (CHANCE)

Mónica Pont está viviendo una etapa sentimental de lo más dulce y las imágenes de su último reencuentro con Víctor Prat-Heimerl son la mejor prueba. La actriz y el empresario protagonizaron una escena de película en la estación de AVE de Barcelona, donde volvieron a verse tras unos días separados, dejando claro que la chispa entre ellos sigue más que encendida.

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Nada más encontrarse, Mónica y Víctor se fundieron en un apasionado beso, ajenos a las miradas curiosas y sin esconder en absoluto su complicidad. El empresario, de lo más romántico, quiso tener además un detalle muy especial con su chica: la sorprendió con un ramo de flores que llevaba cuidadosamente escondido en la guantera del coche, para entregárselo en cuanto subieron juntos al vehículo.

Entre besos, abrazos y gestos de cariño, el reencuentro dejó una estampa de pareja consolidada y muy enamorada. Mónica Pont, sonriente y relajada, disfrutó de la sorpresa de su novio, mientras Víctor se mostraba atento y detallista en todo momento, confirmando que su relación atraviesa un gran momento tanto dentro como fuera del foco mediático.

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