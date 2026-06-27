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Exteriores eleva a 6 los españoles fallecidos en Venezuela y mantiene 133 desaparecidos y 14 atrapados bajo escombros

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El último balance que ha facilitado este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la situación de los españoles afectados por los devastadores seísmos del jueves en Venezuela eleva de 5 a 6 los españoles fallecidos y mantiene las cifras previas de 133 desaparecidos y 14 ciudadanos localizados pero sepultados bajo los escombros provocados por los temblores.

"Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, José Manuel Albares, explicó tras proporcionar las estimaciones anteriores que ya ha sido entregado el primer paquete financiero de la AECID para las primeras necesidades.

Albares también ha confirmó la llegada de los primeros rescatistas españoles, tanto de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han rescatado con vida a una persona con vida tras permanecer casi 72 horas atrapada bajo los escombros en la zona residencial Vistamar de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos de Venezuela, así como Bomberos de la Comunidad de Madrid.

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El ministro recordó por último que tanto la Embajada como el Consulado en Caracas siguen plenamente operativos y ha recordado los teléfonos de atención disponibles a tal efecto: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

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