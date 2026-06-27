Británico detenido en Quito por feminicidio en Bogotá buscaba ir a Londres, dice ministro

Guayaquil (Ecuador), 27 jun (EFE).- El ciudadano británico señalado de ser el responsable del feminicidio de la colombiana Natalia Villalba, quien fue encontrada dentro de una maleta la semana pasada en un apartamento en Bogotá, fue capturado cuando intentaba abordar un vuelo hacia Londres desde el aeropuerto de Quito, informó este sábado el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.

La captura del hombre en Ecuador, identificado como Foster Martinson -también referido por autoridades locales como Matthew Ashley Foster-Smith- fue adelantada el viernes por la Fiscalía colombiana y por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Reimberg destacó este sábado que la operación fue el resultado de un trabajo coordinado entre el ministerio que dirige, la Policía ecuatoriana y las autoridades colombianas, ya que el británico es requerido por la Justicia del país vecino por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, en el caso del asesinato de Villalba.

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El ministro agregó que luego de la detención, el extranjero "fue puesto a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación y la Fiscalía General de la Nación de Colombia para continuar con el procedimiento judicial correspondiente".

De acuerdo con la investigación, el detenido supuestamente había ingresado al inmueble donde se encontraba la víctima, de 36 años, y la habría agredido físicamente hasta causarle la muerte.

Presuntamente, Martinson "manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta" y realizó maniobras para ocultar lo ocurrido y alterar la escena antes de huir.

Según medios locales, el hombre fue condenado en 2023 a dos años y dos meses de prisión luego de ser declarado responsable de acosar a una expareja, seguirla hasta un gimnasio y divulgar imágenes íntimas tras la ruptura de la relación.

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En Colombia, el caso se conoció el pasado 22 de junio, cuando las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la mujer dentro de una maleta en un edificio de la localidad de Chapinero, en Bogotá, lo que generó alarma entre los residentes del sector.

Según información preliminar, la víctima, oriunda de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, se encontraba en un apartamento de uso temporal junto a un ciudadano extranjero, quien desde entonces era buscado por las autoridades.

El crimen ha recordado en Colombia al caso de la DJ Valentina Trespalacios, asesinada en Bogotá en 2023 en circunstancias similares, por el que fue condenado el estadounidense John Poulos a 42 años de prisión. EFE