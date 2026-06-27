Israel ordena a sus tropas en Líbano prepararse para "una larga estancia" tras el "histórico" acuerdo con Beirut

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado que ha emitido ya orden a las tropas israelíes desplegadas en el sur de Líbano para que se preparen para "una larga estancia" en la zona tras el "histórico" acuerdo suscrito el viernes entre el Gobierno libanés y las autoridades israelíes, que condiciona la retirada israelí de suelo libanés al desarme de Hezbolá.

"Preparaos para una larga estancia en la zona de seguridad y realizad los preparativos necesarios para proteger a los soldados de las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- y elimnar las amenazas para las comunidades del norte", ha afirmado Katz en declaraciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

PUBLICIDAD

"Puede que por primera vez en décadas configure una nueva realidad más segura en la frontera norte y en Líbano", ha destacado el responsable israelí, que recuerda que "lo importante del acuerdo es que no habrá retirada mientras la organización terrorista Hezbolá no esté desarmada en todo Líbano".

Katz ha confirmado así que las fuerzas israelíes se quedarán en los puntos estratégicos que han ocupado al sur y también al norte del río Litani, como el castillo de Beaufort. "La prueba será la aplicación del acuerdo y se espera que haya aún muchos problemas", ha advertido.

PUBLICIDAD

El acuerdo, según Katz, "supone además un revés estratégico para el eje iraní". "Irán intentó obligar a Israel a retirarse de Líbano con amenazas y presiones a Estados Unidos, pero ha fracasado", ha subrayado. "Si Irán intenta atacar Israel para impedir que se aplique el acuerdo, nostros responderemos con gran fuerza", ha advertido.

En cambio, el secretario general de Hezbolá, Naim Qasem, ha condenado sin paliativos el acuerdo marco y ha acusado a las autoridades libaneses de haberse convertido en traidores. Vincular la retirada israelí al desarme de Hezbolá "es una propuesta muy peligrosa que traspasa todas las líneas rojas y convierte a Líbano en un títere en manos del enemigo israelí", ha reprochado.

PUBLICIDAD

Para Qasem, el acuerdo es un documento "humillante, vergonzoso y una renuncia a la soberanía", además de que, a sus ojos, queda "nulo y sin efecto". Qasem, en su lugar, exige a Israel el cumplimiento de los términos del memorándum de entendimiento firmado el pasado día 17 entre Estados Unidos e Irán y que sí abre la puerta a la posibilidad de que Israel se retire por completo de Líbano.

El texto definitivo del acuerdo marco firmado este pasado viernes por Líbano e Israel en modo alguno supone la retirada israelí de las zonas que ha invadido en el sur del país, sino una salida "gradual" y condicionada siempre al desarme de las milicias de Hezbolá, efectiva únicamente en dos "zonas piloto" que, según fuentes oficiales israelíes, se encuentran más allá de los límites originales de los que Israel llama la "zona de amortiguación" que se estableció en abril.

PUBLICIDAD

El acuerdo, publicado por el Departamento de Estado de EEUU, habla de un "proceso recíproco y gradual" por el que el Ejército libanés "restablecerá la soberanía efectiva" sobre todo su territorio, sin embargo, "a la espera del desarme verificado" de Hezbolá, que ha rechazado ya este acuerdo y avisado por enésima vez que no iniciará un proceso de desarme basado en estas conversaciones entre Beirut y Tel Aviv.