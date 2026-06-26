Xi reafirma su apoyo a Bangladesh en "su independencia nacional" y frente a "injerencias extranjeras"

El presidente de China, Xi Jinpping, ha reafirmado este viernes el apoyo de Pekín a Bangladesh en "su independencia nacional" y frente a "injerencias extranjeras, incidiendo en su intención de que ambos países "construyan una comunidad de futuro compartido".

En la cita en Pekín con el primer ministro de Bangladesh, Tarique Rahman, "ambos líderes anunciaron conjuntamente la decisión de construir una comunidad de futuro compartido entre China y Bangladesh", con la intención de elevar "las relaciones bilaterales a un nivel superior".

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"Independientemente de cómo evolucione la situación internacional, China no variará su compromiso con el rumbo general de las relaciones amistosas entre ambos países y seguirá siendo un amigo, vecino y socio fiable de Bangladesh", ha señalado Xi, según recoge el Ministerio de Exteriores chino.

En este sentido, ha incidido en que China apoya a Bangladesh "en la defensa de su independencia nacional, su soberanía y su integridad territorial, así como en el rechazo de cualquier injerencia extranjera".

"China está dispuesta a trabajar con Bangladesh para incrementar los intercambios de experiencias en materia de gobernanza, fortalecer los vínculos a todos los niveles, profundizar la comunicación estratégica, reforzar la confianza política mutua y seguir apoyándose mutuamente en cuestiones relacionadas con los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de ambos países", ha indicado el comunicado sobre la visita del líder bangladeshí a Pekín.

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En este sentido, el gigante asiático ha indicado que "seguirá ofreciendo nuevas oportunidades e impulsos a los países vecinos", y ha respaldado los esfuerzos del nuevo gobierno de Bangladesh "en materia de gobernanza".

De esta forma se ha abierto a colaborar para desarrollar una cooperación de alta calidad en el marco de la ruta de la seda, conocida como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y de esta forma "reforzar la alineación de sus estrategias de desarrollo, intercambiar experiencias, planificar de manera adecuada la cooperación ordenada en áreas prioritarias y explorar el potencial de colaboración en ámbitos como el desarrollo verde y de bajas emisiones de carbono, la economía digital, las tecnologías de la información y la inteligencia artificial".

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