Moscú se blinda ante los masivos ataques ucranianos con drones contra el país

Moscú, 26 jun (EFE).- Las autoridades rusas han blindado Moscú tras otro masivo ataque ucraniano con drones contra Rusia, donde en tan solo una noche fueron derribados 660 aparatos aéreos no tripulados.

Sin contar aquellos que impactaron sus objetivos y los interceptados en las regiones ucranianas ocupadas por Rusia (a excepción de Crimea), Defensa comunicó haber derribado 660 drones ucranianos sobre 12 regiones rusas.

Según datos oficiales rusos, se trata del mayor ataque perpetrado contra el país, siendo el anterior el 17 de mayo con 556 drones abatidos. Se estima que la media de ataques diarios ronda los 220-223. Tan solo en junio se abatieron 9.700 drones ucranianos.

PUBLICIDAD

La capital rusa fue atacada con alrededor de 50 drones que no llegaron a sus objetivos. Mientras tanto, el alcalde de la región vecina de Tula, Dmitri Miliáyev, informó que las defensas abatieron 84 en su región.

La intensidad de los ataques ucranianos se ha recrudecido a lo largo de este año. A eso se suma el anuncio de Kiev sobre una "operación" de 40 días del Servicio de Seguridad de Ucrania para presionar a Moscú para poner fin a la guerra que empezó en 2022.

PUBLICIDAD

Los ataques ucranianos continuan dañando la infraestructura energética rusa, esta vez alcanzando depósitos de petróleo en la región sureña de Krasnodar, a orillas del mar Negro, y dos refinerías en la ciudad de Ufá, en los Urales y a más de 1.100 kilómetros al este de Moscú.

Mientras tanto, los ciudadanos rusos no paran de publicar imágenes de largas colas de coches que esperan poder repostar ante el déficit de combustible a lo largo de todo el país. A pesar de que las autoridades sitúan que son una veintena las regiones afectadas, medios independientes aseguran que son cerca de sesenta.

PUBLICIDAD

La península ucraniana de Crimea, anexionada Por Rusia en 2014, es la más castigada desde aproximadamente finales de mayo, cuando se impusieron las primeras medidas de restricción para el repostaje de vehículos. En el territorio ocupado, donde Kiev ha tratado de cortar todas las rutas de transporte que abastecen el istmo desde Rusia, alertaron este viernes de situación de emergencia.

"Junto con el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháyev, hemos decidido declarar el estado de emergencia regional en la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol. Esta decisión se tomó principalmente para abordar cuestiones económicas", señaló el gobernador de Crimea Serguéi Axiónov, después de comunicar ayer cortes del suministro eléctrico en la península por daños que sufrió su infraestructura energética.

PUBLICIDAD

La situación supone un duro golpe para el turismo ruso, que ha caído cerca de un 40 % en la región, habitual destino de veraneo para los rusos desde todavía tiempos soviéticos. También lo supone para la propagada rusa, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, convirtiera la anexión de la península en un símbolo del nacionalismo ruso.

Ante el aumento de los ataques, las autoridades rusas decidieron sorprender esta noche a los vecinos moscovitas con helicópteros que montaron sistemas de defensa antiaérea en varios puntos de la capital.

Una de las defensas instaladas, aparentemente un sistema Pantsir S-1, fue colocado sobre uno de los tejados del edificio residencial en el sur de la ciudad y a unos 12 kilómetros del Kremlin.

La maniobra, con helicópteros, tuvo lugar alrededor de las cinco de la mañana (hora de Moscú), aprovechando así las horas de luz a la vez que el escaso tráfico ciudadano, cuando también se transportó y colocó lo que aparentemente podría ser el centro de mando del sistema antiaéreo. EFE

PUBLICIDAD