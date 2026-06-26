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Argentina autoriza a JetSmart a operar una ruta aérea entre Buenos Aires y Medellín

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Buenos Aires, 26 jun (EFE).- El Gobierno de Argentina autorizó este viernes a la línea aérea de bajo coste JetSmart a operar vuelos regulares de pasajeros y de carga en una ruta entre Buenos Aires y la ciudad colombiana de Medellín.

Mediante una disposición publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Subsecretaría de Transporte Aéreo de Argentina autorizó "a la empresa de bandera colombiana JetSmart Airlines a explotar servicios regulares internacionales de pasajeros y cargas" en la ruta que une Medellín con el aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, dedicado a vuelos domésticos y regionales.

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JetSmart, controlada por el fondo de inversión estadounidense Indigo Partners, ya fue habilitada por la autoridad aeronáutica de Colombia para operar la ruta Medellín-Buenos Aires con hasta siete frecuencias semanales de servicios regulares.

Fundada en 2016, JetSmart opera unas 90 rutas nacionales e internacionales en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y República Dominicana, con una flota de 54 aviones.

El pasado 18 de junio, la compañía anunció que invertirá 550 millones de dólares en Argentina para sumar rutas e incrementar su flota.

El plan de expansión incluye la incorporación a partir de noviembre y diciembre de este año de las rutas entre Buenos Aires y las ciudades argentinas de Posadas, San Juan y Santiago del Estero, además de la que unirá la capital argentina con Maceió, en Brasil.

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Estas incorporaciones se suman al reciente anuncio de la ruta entre Buenos Aires y la ciudad argentina de Jujuy, en el extremo noroeste del país.

La aerolínea también dio detalles del crecimiento de su flota en Argentina, que llegará a 17 aviones en octubre y alcanzará los 23 para la temporada del próximo verano austral argentino. EFE

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