El Instituto Cervantes abrirá una extensión en Belfast (Irlanda del Norte)

El Instituto Cervantes de Mánchester establecerá una extensión en la ciudad de Belfast (Irlanda del Norte, Reino Unido), que abarcará tanto actividades culturales como académicas -estas últimas en el campo de la certificación y formación de profesores-, según lo aprobado en el último Consejo de Administración de la institución celebrado el pasado mes de mayo.

En 2025, la población del área urbana de Belfast alcanzaba los 350.000 habitantes, mientras que su área metropolitana sumaba 652.000, lo que la convierte en la decimoquinta ciudad del Reino Unido.

Queen's University será el socio estratégico del Cervantes para articular esta presencia en la capital de Irlanda del Norte, que incluirá actividades de certificación -con la organización de los exámenes DELE-, organización de cursos para docentes, programas de formación de profesores, y actividades de arte y cultura en la ciudad.

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Fundada en 1845, es la principal institución universitaria de Irlanda del Norte y forma parte del Russell Group, que reúne a las universidades británicas con mayor orientación investigadora. La universidad ha desempeñado un papel fundamental en la modernización y apertura social de Belfast, y su Cátedra de Español, que celebra su centenario en 2026, es una de las más antiguas, activas e influyentes del país.

El Cervantes ha recordado que, en la última década, el español ha experimentado un crecimiento significativo en el Reino Unido, en su presencia demográfica y como lengua de estudio, según recoge su último anuario. Ha pasado de ser la décima lengua por número de hablantes a posicionarse en el sexto lugar, lo que "muestra una evolución que trasciende el ámbito educativo para inscribirse en un fenómeno sociolingüístico más amplio".

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Aunque la enseñanza de español como lengua de herencia en el país ha experimentado un crecimiento constante y cuenta con una infraestructura cada vez más consolidada, el Brexit ha pasado a ser un factor clave en la evolución del español en el país, impactando tanto en su dinámica demográfica como en la enseñanza y el aprendizaje de esta lengua.

No obstante, el curso 2024-2025 ha sido un período de notable dinamismo y crecimiento para el Instituto Cervantes de Mánchester, del que dependerá la extensión en Belfast, caracterizado por un incremento significativo en su actividad académica y el avance en la modernización de sus servicios bibliotecarios.

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En el ámbito académico, dicho centro ha experimentado un aumento considerable en el número de alumnos, superando el 10% en promedio tanto en los cursos generales como en los especiales, con un destacado incremento superior al 18% en los cursos para niños.