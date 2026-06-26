Agencias

Abanca lanza una campaña de donaciones para apoyar la labor de Cruz Roja en Venezuela

Guardar
Google icon

Abanca ha lanzado una campaña de donaciones para apoyar la labor que Cruz Roja está desarrollando en Venezuela a raíz de los daños producidos por el doble terremoto.

"Ante la enorme tragedia humana que está viviendo el pueblo venezolano y para canalizar la ola de solidaridad, hemos habilitado una campaña de donaciones para apoyar la labor que la Cruz Roja está desarrollando sobre el terreno", ha señalado la entidad bancaria en un comunicado.

PUBLICIDAD

Los ciudadanos que deseen colaborar deben hacerlo a través de las 700 oficinas que la entidad bancaria tiene repartidas por todo el territorio español. "Cada aportación, suma", ha subrayado Abanca.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fujimori da por ganadas las elecciones en Perú: "Ahora tenemos que fijarnos en los próximos cinco años"

Fujimori da por ganadas las elecciones en Perú: "Ahora tenemos que fijarnos en los próximos cinco años"

El Instituto Cervantes abrirá una extensión en Belfast (Irlanda del Norte)

El Instituto Cervantes abrirá una extensión en Belfast (Irlanda del Norte)

Bustinduy reclama al PSOE recuperar la prórroga del alquiler y seguir la estela del alcalde de Nueva York

Bustinduy reclama al PSOE recuperar la prórroga del alquiler y seguir la estela del alcalde de Nueva York

El Gobierno advierte de que la distribución de alimentos y medicamentos la coordinarán los países vecinos

El Gobierno advierte de que la distribución de alimentos y medicamentos la coordinarán los países vecinos

Cataluña se moviliza ante los terremotos de Venezuela: Enviarán 15 bomberos y asociaciones reclaman ayuda económica

Cataluña se moviliza ante los terremotos de Venezuela: Enviarán 15 bomberos y asociaciones reclaman ayuda económica