El Gobierno advierte de que la distribución de alimentos y medicamentos la coordinarán los países vecinos

El Gobierno de Canarias ha hecho un llamamiento este viernes a la población en las islas para advertir que los alimentos y medicamentos donados a Venezuela los canalizarán sus países vecinos, al entenderse como la forma más ágil y efectiva de hacer llegar medios de primera necesidad, adviertiendo de que el archipiélago no está "en disposición" de poder canalizar esa ayuda ante dificultades actuales de conectividad.

Así lo ha informado el portavoz el Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado para analizar la situación de Venezuela. En ella, ha precisado las recomendaciones trasladadas desde Protección Civil para coordinar a nivel estatal la ayuda al país y en las que se pide la "abstención" de las regiones a la recogida de alimentos y medicamentos por ahora.

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"Se coordinará la distribución y el refuerzo de alimentos y medicamentos desde los países vecinos a Venezuela", ha insistido Cabello, que en lo que se refiere a la colaboración en medios técnicos, Venezuela precisa en la actualidad de equipos especializados en búsqueda y rescate con homologación específica, unos recursos de los que no dispondría Canarias y que ofrecerán otras regiones en el despliegue estatal de medios.

"También se nos ha pedido a las comunidades autónomas ayuda para desplazar psicólogos hacia las zonas damnificadas, así como arquitectos técnicos y trabajadores sociales", ha añadido Cabello, que ha dicho que, para preparar su desplazamiento, el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ya establece contacto con colegios profesionales y profesionales a título individual con experiencia previa.

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Esta previsto que estos profesionales requeridos sean trasladados para operar en una segunda fase de la emergencia, entre unas 48 y 72 horas.

En paralelo, el Gobierno de Canarias habilitará, además, a lo largo del fin de semana un un servicio especial de atención médica para todos los canarios y sus descendientes que estén en Venezuela. El Ejecutivo regional establecerá para ello zonas y lugares concretos de referencia.

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CANALIZACIÓN DE SOLIDARIDAD

Respecto a las donaciones, se ha coordinado junto al Estado su canalización a través de ONGs de cooperación internacional, en concreto las que ya se encuentran establecidas y operan en los últimos años en Latinoamérica. "Se va a establecer una circular y una serie de recomendaciones para canalizar este tipo de ayuda", ha añadido Alfonso Cabello.

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De este modo, y ante la cantidad de personas que se movilizan en las islas para tratar de enviar ayuda --alimentos, medios o medicamentos, que finalmente serán distribuidos y canalizados por los países vecinos-- a Venezuela, el Gobierno de Canarias ha solicitado a la población seguir la directriz de Portección Civil: "Entendemos el empuje de solidaridad, pero en estos momentos no estamos en disposición de poder canalizarla. Ni tan siquiera puede ser distribuida sobre el terreno, porque no lo puede garantizar siquiera la conectividad aérea", ha señalado.

"Los países más cercanos a Venezuela son los que están desplazando esas primeras necesidades. Toda la ayuda y toda la solidaridad del pueblo canario, del Gobierno de Canarias, será canalizada a través de las 22 entidades de canarios y canarias que hay operando desde hace muchos años en Venezuela", ha añadido Cabello, que ha subrayado el "contacto" permanente que existe con ellos y la respuesta ante cualquier solicitud.

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