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Bustinduy reclama al PSOE recuperar la prórroga del alquiler y seguir la estela del alcalde de Nueva York

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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado volver a aprobar la prórroga de los contratos de alquiler y seguir la estela del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que ha sacado adelante la congelación de alquileres a casi un millón de viviendas.

"Mamdani lo prometió y lo ha cumplido: Nueva York ha congelado los contratos de alquiler de 2,4 millones de trabajadores y trabajadoras", ha escrito a través de un mensaje en la red social 'Bluesky' donde ha instado, en alusión velada al PSOE, a recuperar de nuevo esa medida que adoptó el Ejecutivo mediante un decreto que fue tumbado luego en abril en el Congreso, con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

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Para el titular de Derechos Sociales, es necesario volver a llevar esa prórroga a la Cámara Baja "hasta que se apruebe" y se ha mostrado convencido de que podrán conseguir los apoyos necesarios esta vez.

Precisamente Sumar viene reclamando volver a llevar la prórroga de contratos de alquiler al seno del Consejo de Ministros, expresando que la congelación de precios es una de sus prioridades de cara a la negociación para los nuevos Presupuestos en el seno del Ejecutivo de coalición.

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