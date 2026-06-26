SEPAR alerta del elevado potencial adictivo de las bolsitas de nicotina entre jóvenes y adolescentes

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) recuerda que las bolsitas de nicotina no son productos inocuos y alerta sobre su elevado potencial adictivo, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Estos dispositivos consisten en pequeñas bolsitas que se colocan entre la encía y el labio y que liberan nicotina de forma progresiva. Aunque no contienen tabaco, y por tanto no deben confundirse con el snus tradicional -un producto de tabaco oral cuya comercialización está prohibida en la Unión Europea, excepto en Suecia-, comparten un elemento clave: la capacidad de generar dependencia a la nicotina.

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Existe la falsa percepción de que las bolsitas de nicotina son una alternativa inocua porque no contienen tabaco o porque no generan humo. Sin embargo, tienen una elevada capacidad adictiva, que pueden contener concentraciones muy altas de nicotina e incluso nicotina sintética, una sustancia especialmente potente. "El problema no es solo la dependencia que generan, sino que normalizan el consumo de nicotina y pueden convertirse en una puerta de entrada hacia otras formas de adicción", explica Maribel Cristóbal, coordinadora del Área de Tabaquismo de SEPAR.

Asimismo, los especialistas recuerdan que la evidencia científica ha relacionado el consumo de productos orales con nicotina con un aumento de problemas de salud bucodental, incluyendo lesiones de las mucosas, enfermedad periodontal, retracción gingival y otras alteraciones, como lesiones en la mucosa oral asociadas a biomarcadores relacionados con un potencial aumento del riesgo de cáncer oral.

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Por ello, los expertos consideran prioritario reforzar las campañas de prevención y educación sanitaria dirigidas a la población más joven, así como vigilar la promoción de estos productos en entornos digitales y redes sociales.

"Los deportistas, creadores de contenido, figuras públicas y líderes sociales tienen una enorme capacidad para influir en las conductas de los más jóvenes. Por ello, apelamos a su responsabilidad para que contribuyan a transmitir mensajes alineados con la salud y la prevención de las adicciones, evitando normalizar o asociar estos productos con el éxito, el bienestar o el rendimiento", señala Cristóbal.

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