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El Gobierno canario confirma el fallecimiento de Isabel Jara, la delegada del Gobierno en Venezuela

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El Gobierno de Canarias ha confirmado este mediodía el fallecimiento de la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, que se encontraba desaparecida en las últimas horas a consecuencia del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que ha sacudido a Venezuela recientemente.

Así lo ha informado el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, al término del Consejo de Gobierno extraordinario que ha tenido lugar este viernes en Tenerife para analizar lo acontecido en Venezuela.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, había confirmado en la mañana de este viernes que el edificio en el que residía la representante institucional, en La Guaira, había quedado reducido a escombros y que, por lo tanto, se estaba tratando de localizar el estado en el que se encontraba Isabel Jara.

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"El Gobierno de Canarias traslada su pésame a familiares, amigos y compañeros de Chabela, a la vez que quiere mandar un mensaje de esperanza a todos esos canarios que aún tratan de localizar familiares, a esa comunidad venezolana en Canarias. Seguimos creyendo en la esperanza para el resto de personas desaparecidas", ha añadido.

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