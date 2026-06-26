Coles y Ever.Ag se unen para modernizar la planificación de la cadena de suministro de carne

PR Newswire

LEWISVILLE, Texas, 26 de junio de 2026

LEWISVILLE, Texas, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Coles Supermarkets se ha asociado con Ever.Ag, líder mundial en tecnología agroalimentaria, introducirá la ciencia de datos avanzada y los modelos de optimización en la compleja cadena de suministro de carne fresca de Coles. Esta colaboración representa un paso importante hacia operaciones más rápidas e inteligentes en las categorías de carne de res, cordero y cerdo.

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Históricamente, la planificación del suministro de carne requería horas de coordinación manual, hojas de cálculo y un profundo conocimiento institucional. Ahora, usando la plataforma de planificación de ventas y operaciones (S&OP, por sus siglas en inglés) de Ever.Ag, Coles recopila y modela automáticamente los datos de todas sus operaciones, lo que genera planes optimizados de producción y distribución que incluyen análisis predictivos y reglas de cumplimiento integradas.

Desde su implementación, Coles ha:· Reducido el tiempo de planificación de horas a minutos mediante el modelado automatizado de datos.

· Aplicado las políticas comerciales de manera uniforme en las categorías de carne de res, cordero y cerdo.

· Reducido el riesgo operativo al integrar el conocimiento institucional en el sistema.

· Mejorado la capacidad de respuesta al cliente para satisfacer la demanda cambiante.

· Mejorado la precisión de la planificación para optimizar la gestión de la frescura y los precios en todas las categorías de carne.

· Fortalecido las capacidades de planificación para lograr una gestión de producción e inventario más eficiente.

"La carne es una de las cadenas de suministro más complejas en el comercio minorista de alimentos", afirmó Scott Sexton, director ejecutivo de Ever.Ag. "Al aplicar la ciencia de datos a gran escala, Coles demuestra lo que es posible cuando el análisis avanzado se integra con las operaciones del mundo real".

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"Nuestra prioridad es ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes", señaló Martin Smithson, gerente general ejecutivo de operaciones de supermercados de Coles. "Este enfoque ayuda a garantizar que los cortes más frescos estén disponibles al precio correcto".

De cara al futuro, Coles y Ever.Ag planea pasar de una optimización basada en el volumen a una basada en el valor, e incluir factores como la rentabilidad, la eficiencia operativa y los resultados de los clientes en los mismos modelos de planificación. Esta próxima fase permitirá a Coles simular escenarios, anticiparse a las oscilaciones del mercado y tomar decisiones que equilibren la eficiencia con el impacto ambiental.

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ACERCA DE EVER.AG

Ever.Ag es una empresa líder en la provisión de soluciones y servicios innovadores de AgTech, los cuales conectan y fortalecen a toda la cadena de suministro agrícola, desde la granja hasta el consumidor. Con un firme compromiso hacia la evolución del sector agrícola, Ever.Ag ofrece inteligencia de mercado, gestión de riesgos y software de vanguardia que permiten operaciones más inteligentes y sostenibles en los sectores lácteo, ganadero, agrícola y de agronegocios. Respaldada por décadas de experiencia y una pasión por la innovación en la industria, Ever.Ag ayuda a los productores, procesadores y socios a tomar decisiones basadas en datos, mejorar la eficiencia y alimentar con confianza a una población mundial en constante crecimiento.

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FUENTE Ever.Ag