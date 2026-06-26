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Aumentan a 920 los muertos por los terremotos en Venezuela

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Las autoridades de Venezuela han elevado este viernes a 920 los muertos y 3.360 los heridos a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter registrados el jueves en el país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, así lo ha dicho en una rueda de prensa en la que también ha indicado que los damnificados por el seísmo alcanzan los 3.007.

"Queremos enviar un mensaje fuerte y pedirles a todos que quieran apoyar que no bajen a La Guaira porque, entendiendo que ha sido masiva el deseo de ayudar al prójimo, también ocurre que se congestionan las vías donde estamos evacuando a las personas afectadas y heridos", ha agregado.

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