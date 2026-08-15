Un centenar de vuelos de EasyJet cancelados por un paro del personal de cabina en Francia

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París, 15 ago (EFE).- Un centenar de vuelos de la compañía de bajo costo EasyJet han sido cancelados entre el sábado y el domingo, por una huelga de dos días convocada por los sindicatos del personal de cabina en Francia tras el fracaso de las negociaciones en las que esperaban una mejora en las condiciones de trabajo.

Fuentes de la aerolínea confirmaron este sábado a EFE el volumen de anulaciones y dijeron lamentar "el impacto que esta acción innnecesaria pueda tener en nuestros clientes".

Las fuentes subrayaron que la empresa estaba "haciendo todo lo posible para minimizar las molestias" y que ha informado a los viajeros afectados, a los que ha ofrecido alternativas, entre las que se incluyen cambios gratuitos de vuelo o el reembolso de los billetes.

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Un bloque sindical constituido por las centrales SNPNC-FO, UNPNC-CFDT y UNAC-CFE-CGE organiza esta protesta que coincide con uno de los fines de semana de mayor tráfico aéreo del año, al coincidir la salida y la vuelta de vacaciones, para presionar a la dirección, a la que acusan de haber adoptado una posición de bloqueo en unas discusiones que se prolongan desde hace más de un año.

Gaël Leloup, delegado del sindicato Unión de Navegantes de la Aviación Civil (UNAC) de EasyJet, insistió este sábado en declaraciones al canal BFMTV en que durante este tiempo "la dirección no ha hecho nada".

"Nosotros hemos hecho todo lo posible por nuestra parte para resolver este conflicto", pero "chocamos con un muro. Y cuando se está ante un muro, no hay más solución que hacer huelga", añadió Leloup, que señaló que durante todo ese tiempo los representantes de los trabajadores han participado "en decenas e incluso en cientos" de reuniones.

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Desde la empresa, señalaron estar "muy decepcionados" con la convocatoria de este paro por los sindicatos de la tripulación de cabina en Francia, "al margen de cualquier proceso de negociación formal y a pesar de nuestra oferta de ajustes para abordar sus preocupaciones".

Las fuentes de la dirección añadieron que puesto que están previstas negociaciones en septiembre, "instamos a los sindicatos a que suspendan esta acción oportunista en esta época tan importante del año para nuestros clientes".

Entre algunas de los quejas de las centrales organizadoras de la huelga, explicitadas en un comunicado de SNPNC, están las "rotaciones (de personal) establecidas al límite de la legalidad", "los encadenamientos" de jornadas de trabajo de día, de tarde y de noche o el hecho de que "el descenso mínimo se ha convertido en la regla diaria y ya no en la excepción".

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EasyJet es la segunda compañía en Francia por número de pasajeros, sólo por detrás de Air France, y tiene allí siete bases en los aeropuertos de París Charles de Gaulle, París Orly, Lyon, Niza, Toulouse, Burdeos y Nantes. EFE