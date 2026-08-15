‘Cuti’ Romero, del anuncio oficial al primer entrenamiento con el Atlético de Madrid

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Majadahonda (España), 15 ago (EFE).- El defensa argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, último fichaje del Atlético de Madrid, se sumó de inmediato este sábado a la pretemporada del conjunto rojiblanco, apenas una hora después del anuncio de su traspaso, y se ejercitó con trabajo específico en las instalaciones del club en Majadahonda, en las afueras de la capital española.

Su sesión matutina comenzó en el gimnasio, con un entrenamiento personalizado, para después saltar al césped con una serie de ejercicios individualizados para su puesta a punto para entrar en juego cuanto antes con el club rojiblanco.

El próximo miércoles contra el Málaga, en el inicio de Liga, parece demasiado apresurado, una vez que este sábado fue su primer entrenamiento desde la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, disputada el 19 de julio ante España. El central aún debe ir alcanzando el ritmo para volver a la competición.

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Después del estreno de la campaña ante el Málaga, el equipo de Diego Pablo Simeone recibe el domingo siguiente al Villarreal también en el estadio Metropolitano en la segunda jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Para la primera cita de este miércoles, aparte de la duda de ‘Cuti’ Romero, el técnico tiene la baja de Alexander Sorloth, por una dolencia muscular sufrida esta misma semana. El noruego ya no pudo jugar este viernes ante el Marsella, en el último amistoso de la pretemporada del conjunto madrileño, con triunfo por 1-2 en el Velodrome. EFE

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