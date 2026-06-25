Venezuela-El Ayuntamiento guarda minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del doble terremoto

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha guardado un minuto de silencio como símbolo de respeto por las víctimas y en solidaridad con los venezolanos que han padecido un doble terremoto con numerosos fallecidos y heridos.

Al inicio de la sesión plenaria, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha tomado la palabra para solicitar a la Corporación Municipal proceder a ponerse de pie para guardar el respetuoso minuto de silencio.

"Nos hemos despertado hoy todos conmocionados por el doble terremoto en Venezuela, con numerosas víctimas y también heridos, más de 700 heridos a estas horas de la mañana" ha dicho poco después de las 09.00 horas.

"Quiero trasladar desde la Corporación nuestra solidaridad al pueblo venezolano y el deseo de su pronto restablecimiento en todo el país".

Seguidamente, ha instado a los otros 30 concejales a levantarse del escaño y según las normas de protocolo han procedido a guardar un minuto de silencio.

MÁS DE 30 MUERTOS

Al menos 32 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas en Venezuela a causa del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte del país, según ha anunciado la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que ha alertado de que las cifras no incluyen el balance del estado de La Guaira, que ha descrito como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

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"A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privado", ha anunciado la presidenta encargada en un discurso dirigido a la nación sobre las 07.00 horas en España.

En su comparecencia, antes incluso de compartir el balance de víctimas, ha alertado de que "el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira", donde hay "decenas de edificios colapsados". "Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre".

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