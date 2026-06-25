La naviera Maersk reanuda la navegación por el estrecho de Ormuz con dos cargueros

Copenhague, 25 jun (EFE).- La naviera danesa Maersk ha reanudado la navegación por el estrecho de Ormuz, tras la reciente firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán tras haber atravesado dos cargueros suyos la zona en las últimas horas.

"La decisión de iniciar el tránsito a través del estrecho de Ormuz fue tomada siguiendo de forma detallada las evaluaciones de seguridad y basándose en las recomendaciones de los socios en materia de seguridad en la región", señaló este jueves en un comunicado la compañía danesa.

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El Maersk Baltimore y otro carguero alquilado por la naviera cruzaron la zona a última hora de la víspera y a primera hora de este jueves, respectivamente.

"Nos complace confirmar que ambos trayectos fueron exitosos sin que hubiera ningún problema", apuntó la compañía.

Maersk mantiene tres cargueros en la región y añadió que "más adelante" intentará un nuevo tránsito a través del estrecho.

La naviera danesa, una de las principales a nivel mundial en el transporte de contenedores, había informado la semana pasada de que no reanudaría el tránsito por el estrecho hasta que no estuviera garantizada la seguridad.

Según informó la víspera Kpler, la plataforma que monitorea el transporte marítimo mundial, el tráfico a través de Ormuz ha empezado a recuperarse, con el tránsito de unos 31 buques por día.

La cifra contrasta con el promedio diario de entre 100 y 120 barcos que pasaban a través de este vital estrecho, por el que transitaba cerca del 20 % del petróleo mundial, antes de que estallara el conflicto armado el pasado 28 de febrero.

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Estados Unidos e Irán anunciaron hace diez días un memorando de entendimiento que contempla el cese de hostilidades y la reapertura de Ormuz.

La guerra comenzó en febrero con una ofensiva de Estados Unidos e Israel que mató al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y desencadenó una escalada regional que incluyó ataques iraníes contra Israel y contra países que albergan bases estadounidenses, además del cierre de Ormuz. EFE

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