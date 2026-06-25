Moreno expresa su solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este jueves su solidaridad con el pueblo venezolano tras el doble terremoto que ha azotado al país y que ha dejado decenas de muertos y centenares de heridos.

En su cuenta en la red social X, Moreno ha señalado que Andalucía se une "a la ola de solidaridad por Venezuela tras los devastadores terremotos que ha sufrido en las últimas horas".

"Todo nuestro apoyo a las víctimas y nuestro afecto a los venezolanos que vivís en Andalucía o el resto de España y estáis siguiendo con angustia esta terrible tragedia", ha añadido Moreno, quien ha deseado "fuerza" al pueblo venezolano.