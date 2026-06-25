Agencias

Moreno expresa su solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos

Guardar
Google icon
Imagen PUGUDJYYBRFXVJUKUKUNCKQQVE

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este jueves su solidaridad con el pueblo venezolano tras el doble terremoto que ha azotado al país y que ha dejado decenas de muertos y centenares de heridos.

En su cuenta en la red social X, Moreno ha señalado que Andalucía se une "a la ola de solidaridad por Venezuela tras los devastadores terremotos que ha sufrido en las últimas horas".

"Todo nuestro apoyo a las víctimas y nuestro afecto a los venezolanos que vivís en Andalucía o el resto de España y estáis siguiendo con angustia esta terrible tragedia", ha añadido Moreno, quien ha deseado "fuerza" al pueblo venezolano.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Una española, detenida en Brasil por proferir insultos racistas contra los trabajadores de un vuelo

Una española, detenida en Brasil por proferir insultos racistas contra los trabajadores de un vuelo

Hallan un cocodrilo y cien reptiles exóticos en un piso de Hong Kong y detienen a la dueña

Infobae

China justifica sus inspecciones a buques de Panamá por "seguridad marítima"

Infobae

Cantabria muestra su "solidaridad" con Venezuela tras el terremoto y ofrece su ayuda

Cantabria muestra su "solidaridad" con Venezuela tras el terremoto y ofrece su ayuda

Mantener controlado el colesterol a largo plazo reduce el riesgo cardiovascular tras un infarto, según un estudio

Mantener controlado el colesterol a largo plazo reduce el riesgo cardiovascular tras un infarto, según un estudio