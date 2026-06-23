Rusia denuncia intentos de Kiev de implicar a Bielorrusia en la guerra en Ucrania

Moscú, 23 jun (EFE).- Kiev intenta implicar a Bielorrusia en acciones bélicas directas en Ucrania, denunció hoy el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, al advertir que Moscú apoyará a Minsk en concordancia con los acuerdos de seguridad bilaterales firmados por ambos.

"Esto está enfocado a todas luces para implicar directamente a Bielorrusia en el conflicto y ampliar la geografía de las acciones bélicas, entorpeciendo de tal modo las posibilidades de lograr una solución político-diplomática del conflicto", sostuvo durante una mesa redonda transmitida por la televisión pública rusa.

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El jefe de la diplomacia rusa comentó las amenazas recientes del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de atacar objetivos militares en territorio bielorruso que apoyan al Ejército ruso, y el ataque con drones contra un autobús con un equipo juvenil de fútbol en Rusia.

Lavrov recordó que "desde mazo de 2025 entre Rusia y Bielorrusia rige un acuerdo sobre garantías de seguridad en el marco de la Unión Estatal" de ambos países.

"Y en caso de necesidad estamos dispuestos a tomar todo el conjunto de medidas previstas por el acuerdo para garantizar la seguridad de nuestro aliado", dijo.

Aprovechó la ocasión para expresar su apoyo al embajador de Bielorrusia, presente en la mesa redonda, "en vista del ataque terrorista cometido por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Briansk" contra el autobús con el equipo juvenil bielorruso de fútbol, y "las amenazas de la junta de Kiev contra Minsk".

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"Estos sucesos son como ondas sobre la superficie del agua, se amplían cada vez más. Ya alcanzaron a toda Europa, y no solo a ella. Se perciben en otros continentes", aseveró.

En particular, arremetió contra Anitta Hipper, portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, a la que acusó de secundar las amenazas de Zelenski.

"Esta dama alemana apoyó abiertamente las amenazas de Zelenski contra un estado soberano, prometiendo usar la fuerza si el dictador así lo desea", aseveró, al calificar estas declaraciones como "cínicas" y "condenables".

La víspera Zelenski presentó un ultimátum al presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, para que desmantele, bajo amenaza de ataque, el equipo que, según Kiev, guía los drones rusos.

Minsk tiene menos de una semana para retirar los equipos de retransmisión que ayudan a Rusia a atacar las regiones del norte de Ucrania, según una serie de advertencias sin precedentes formuladas por Zelenski en tres ocasiones entre el viernes y el domingo.

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El presidente ucraniano explicó que cuatro estaciones repetidoras situadas en las regiones bielorrusas de Brest y Gomel, cerca de la frontera entre ambos países, permiten los ataques con drones rusos contra las regiones ucranianas de Volín, Zhitómir y Rivne, que causan víctimas y daños en las infraestructuras.

"Que desactiven esta tecnología. Creo que una semana le bastará para hacerlo. Si no lo hace, nosotros lo haremos", afirmó el líder ucraniano en la primera advertencia dirigida a Lukashenko durante una rueda de prensa celebrada el viernes en Kiev. EFE

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