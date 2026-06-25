OpenAI actualiza GPT-5.5 Instant para mejorar la calidad de las conversaciones y ofrecer respuestas más precisas

OpenAI ha actualizado su modelo GPT-5.5 Instant para ofrecer respuestas mejoradas y más coherentes, al reforzar su capacidad para comprender la intención de los usuarios, seguir instrucciones complejas y mantener el contexto en conversaciones prolongadas, además de optimizar las recomendaciones de compra.

GPT-5.5 Instant es el modelo que se utiliza como predeterminado en la aplicación de ChatGPT actualmente, capaz de adaptarse a las preguntas de los usuarios y responder de forma más personalizada con el contexto de los chats, archivos y 'emails' anteriores, siempre que se le haya dado acceso.

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En el momento de su presentación, la compañía dirigida por Sam Altman subrayó su habilidad para ofrecer respuestas "más concisas y directas" evitando la "verborrea" y las alucinaciones, para garantizar una ayuda más útil a los usuarios.

Ahora, OpenAI ha actualizado GPT-5.5 Instant para mejorar la calidad de las conversaciones aún más, con el foco puesto en las solicitudes de los usuarios relacionadas con la toma de decisiones, la pedida de consejos, la planificación o la investigación de opciones y compras.

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Esto se debe a que, como ha explicado en una actualización en su página de ayuda, el modelo ha sido mejorado para identificar más claramente el objetivo subyacente en una pregunta de los usuarios, manteniendo a su vez el contexto a lo largo de "varias intervenciones".

Además, GPT-5.5 Instant también puede seguir instrucciones complejas con mayor fiabilidad. Por ejemplo, cuando un usuario lleve a cabo una solicitud que incluya varias restricciones o requisitos, la compañía ha señalado que será más probable que las respuestas del modelo aborden todos los requisitos y "expliquen claramente por qué una recomendación es adecuada".

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Siguiendo esta línea, una vez el modelo ofrezca una respuesta, si los usuarios continúan añadiendo restricciones, aclaran algún significado o cuestionan una respuesta, OpenAI ha señalado que GPT-5.5 Instant se adaptará de forma más eficaz a las peticiones, "en lugar de repetir el enfoque original".

Por otra parte, la compañía también ha mejorado el modelo a la hora de resolver consultas sobre compras o negocios locales. Ahora, GPT-5.5 Instant aprovechará mejor el contexto de la ubicación para mostrar opciones cercanas más relevantes. Igualmente, mostrará las recomendaciones de productos, la información y las imágenes relacionadas "de forma más coherente".

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Esta actualización se ha comenzado a desplegar para todos los usuarios y, en general, ofrecerá un modelo "menos rígido" diseñado de forma "más intencionada, con mayor creatividad y una mejor moderación", como ha sentenciado OpenAI.