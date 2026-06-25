Los obispos españoles rezan por las víctimas de la "devastación" provocada por el doble terremoto en Venezuela

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, se ha "unido en oración" al "pueblo venezolano" ante la "devastación" provocada por el doble terremoto en Venezuela.

"Unido en oración al pueblo venezolano. Las imágenes de la devastación nos sitúan en un dolor que clama consuelo. Pido por el alma de los fallecidos y para que el Señor fortalezca y sujete a sus familiares, a los heridos y danmificados", ha señalado García Magán, este jueves, en un mensaje en la red social 'X' recogido por Europa Press.

PUBLICIDAD

Así se ha pronunciado el portavoz de los obispos tras conocerse la noticia del doble seísmo de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que se han registrado durante la tarde del miércoles, madrugada en España, en el norte del país, y que ha dejado al menos 164 muertos y casi un millar de heridos.