Audax lanza una OPA voluntaria sobre la noruega Elmera por cerca de 404 millones de euros

Audax ha anunciado este jueves su intención de presentar una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria, en efectivo, sobre el 100% de las acciones en circulación del grupo energético noruego Elmera por cerca de 404 millones de euros.

En concreto, la energética española ofrecerá 41,2 coronas noruegas por cada acción de Elmera, equivalentes a 3,70 euros por título, lo que supone una prima del 39,4% sobre el precio al que cerraron ayer las acciones de la compañía noruega.

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Elmera, que cotiza en la Bolsa de Oslo, es uno de los principales comercializadores de energía en los países nórdicos. Con sede en Bergen (Noruega) y operaciones en Noruega, Suecia y Finlandia, el grupo presta servicio a más de 900.000 puntos y suministra aproximadamente 16 teravatio por hora (TWh) al año.

Además, Elmera ofrece servicios de telefonía móvil, soluciones vinculadas al sector energético y servicios de facturación, ha informado en un comunicado el grupo español.

La presentación de la oferta está sujeta, entre otras condiciones, a que se obtenga acceso y se complete satisfactoriamente una revisión de 'due diligence' confirmatoria del grupo Elmera por parte de Audax y de sus fuentes de financiación.

También está condicionada a un nivel mínimo de aceptación de, al menos, el 66,7% de las acciones y derechos de voto emitidos y en circulación de Elmera.

De momento, accionistas de Elmera que representan aproximadamente el 43,3% del capital social de la sociedad noruega, entre los que se encuentran fondos gestionados por Nordea Investment Management, han confirmado su apoyo a la operación, así como su intención de aceptar la oferta en caso de que se materialice los términos establecidos.

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Asimismo, estos accionistas instan al Consejo de Administración de Elmera a facilitar el proceso de due diligence solicitado por la compañía española.

Aunque el objetivo de Audax es adquirir el 100% de Elmera, la española también considera que alcanzar una participación mayoritaria tendría "un claro encaje estratégico".

Con este anuncio, la compañía con sede en Badalona busca que los accionistas de la empresa noruega puedan valorar la propuesta de forma "transparente", al tiempo que mantiene su voluntad de colaborar con el consejo de administración para avanzar en el proceso y permitir materializar el valor de su participación "a un nivel atractivo".

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Según ha destacado Audax, esta operación responde a una "lógica industrial clara" orientada a ganar escala, consolidar a Audax como un actor energético relevante en Europa y combinar capacidades complementarias para construir una compañía "con mayor tracción internacional".

"La entrada en Elmera permitiría reforzar la diversificación geográfica del grupo, reducir su exposición a riesgos específicos de mercado, precio o regulación y acelerar su presencia en los países nórdicos, una región estratégica por su alto nivel de electrificación, menor dependencia del gas y amplio recorrido en servicios energéticos", ha subrayado la empresa española.

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