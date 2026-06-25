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Pontón expresa "toda su solidaridad" con Venezuela: "Es el momento de máxima colaboración"

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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha expresado "toda su solidaridad" con Venezuela tras los terremotos registrados en las últimas horas y ha señalado que es el momento de la "máxima colaboración".

"Mi pensamiento está con las personas afectadas, con las familias y con todos los profesionales y voluntarios que trabajan para atender la emergencia", ha señalado Pontón a través de un mensaje en su perfil de 'X'.

La portavoz nacional del BNG ha asegurado que ahora es momento de "máxima colaboración" en todo lo que sea posible. "Hoy más que nunca, Galicia está a vuestro lado", ha subrayado.

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