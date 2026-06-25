El cribado del cáncer de mama sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia, según un informe de Sanidad

El cribado del cáncer de mama en España sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia, lo que se ha acompañado de un aumento de las desigualdades en el acceso, con una menor participación de mujeres de grupos más desfavorecidos, según un nuevo informe monográfico del Ministerio de Sanidad sobre detección precoz del cáncer basado en los datos de la Encuesta de Salud de España 2023, publicado este jueves.

En el caso del cáncer de mama, el informe muestra que el 68% de las mujeres de 50 a 69 años declara haberse realizado una mamografía en los últimos dos años, frente al 81,5% registrado en 2017, lo que supone una diferencia de 13,5 puntos.

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Esta evolución se relaciona principalmente con un aumento del tiempo transcurrido desde la última prueba, más que por un incremento de mujeres que nunca se han realizado una mamografía, señala el informe. El dato apunta, por tanto, a dificultades en la continuidad y periodicidad de la participación, un elemento clave para que los programas de detección precoz mantengan su efectividad.

La reducción ha sido más intensa entre las mujeres de grupos socialmente más desfavorecidos, ampliando desigualdades ya existentes. Mientras las mujeres de grupos más favorecidos mantienen coberturas cercanas al 75-77%, aquellas en situación más desfavorecida se sitúan en torno al 60-62%.

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DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO

La evolución es similar en la detección precoz del cáncer de cuello uterino. En 2023, el 75,6% de las mujeres de 25 a 64 años declara haberse realizado una citología vaginal en los últimos cinco años. Aunque esta prueba había registrado décadas de crecimiento y se había estabilizado en niveles cercanos al 80% hasta 2017, señala Sanidad, los datos más recientes muestran que todavía no ha recuperado plenamente esos niveles.

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En este caso, la reducción ha sido especialmente acusada entre las mujeres jóvenes de 25 a 34 años y entre aquellas pertenecientes a grupos más desfavorecidos, lo que mantiene diferencias relevantes en la participación.

Así, las mujeres de grupos más favorecidos presentan coberturas superiores al 80%, mientras que en los grupos más vulnerables se sitúan por debajo del 70%. También persisten diferencias según país de nacimiento y territorio, con variaciones importantes entre comunidades autónomas.

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PRUEBA DEL VPH

El informe analiza también la utilización de la prueba del virus del papiloma humano (VPH) como herramienta de detección precoz del cáncer de cuello uterino. En 2023, el 25,6% de las mujeres de 35 a 65 años declara haberse realizado esta prueba en los últimos cinco años, mientras que más del 70% afirma no habérsela realizado nunca.

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Estos datos reflejan una fase todavía incipiente de implantación del modelo basado en la detección del VPH como prueba primaria, así como la existencia de diferencias sociales y territoriales que deben tenerse en cuenta para garantizar una implantación equitativa.

CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL

El informe recoge además un avance sostenido en la detección precoz del cáncer colorrectal. En 2023, el 38,7% de la población de 50 a 69 años declara haberse realizado una prueba de sangre oculta en heces en los últimos dos años, frente al 3,4% registrado en 2009.

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Esta evolución refleja la progresiva implantación de los programas de detección precoz del cáncer colorrectal en España. No obstante, el 45,2% de la población de este grupo de edad declara no haberse realizado nunca la prueba. Esta proporción alcanza valores cercanos al 60% entre las personas nacidas en el extranjero y supera el 50% en determinados grupos socialmente más desfavorecidos.

A estas brechas sociales y por país de nacimiento se suman diferencias territoriales importantes, señala Sanidad. Así, mientras algunas comunidades autónomas alcanzan coberturas superiores al 60%, otras presentan niveles notablemente inferiores, lo que refleja distintos grados de implantación y consolidación de los programas poblacionales.

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A tenor de estos resultados, el ministerio señala que "la evidencia recogida en este informe pone de manifiesto la necesidad de seguir reforzando las estrategias de detección precoz del cáncer, no solo aumentando su cobertura global, sino también garantizando que las pruebas llegan de forma efectiva a todas las personas a las que van dirigidas".

Por ello, reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las actuaciones de prevención y detección precoz del cáncer, impulsando una implantación efectiva y homogénea de los programas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y prestando especial atención a los grupos que presentan mayores barreras de acceso y seguimiento.

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