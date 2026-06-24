Trump acusa a las petroleras de estafar a los consumidores y ordena investigar los precios de la gasolina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a las grandes petroleras de "estafar" a los consumidores por no trasladar a los precios de la gasolina las caídas del coste del petróleo, por lo que ha ordenado al Departamento de Justicia abrir una investigación al respecto.

"Las grandes petroleras no están bajando el precio de la gasolina en proporción a la drástica caída de los precios que pagan por el petróleo. ¡Esos precios están cayendo en picado!", ha criticado el inquilino de la Casa Blanca en su red social.

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"En otras palabras, están estafando a los consumidores", ha afirmado Trump para anunciar que ha dado la orden al Departamento de Justicia de investigar de inmediato esta situación.

"¡Más vale que los precios de la gasolina empiecen a bajar mucho más rápido de lo que estoy viendo!", ha advertido.

El precio promedio del galón de gasolina se sitúa en 3,93 dólares, un 13,6% por debajo del coste de hace un mes y situándose por debajo del umbral de los 4 dólares por primera vez en tres meses, según los datos de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), aunque aún se mantiene por encima del promedio estacional de los últimos cinco años.

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