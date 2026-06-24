El Rey Felipe VI coincide con su cuñada Telma Ortiz en un acto en Madrid

Horas antes de mantener una reunión con los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias junto a Doña Letizia en el Palacio Real de El Pardo -un acto en el que la monarca ha dado una lección de elegancia en clave 'work' con un traje oversize de lino de la firma Sézane en color beige-, el Rey Felipe VI ha hecho frente a su agenda en solitario y ha presidido el 'Diálogo Anual de Políticas 2026' del Club de Madrid que se ha celebrado en el madrileño Palacio de Cibeles.

Un evento de alto nivel institucional al que han asistido autoridades como la ministra de Igualdad Ana Redondo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; antiguos jefes de Estado y de Gobierno democráticos; expertos y embajadores internacionales, y también Telma Ortiz, que ha acudido en calidad de Asesora Senior de la gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), cargo que ostenta desde 2025 y que compagina con su puesto como directora de Globalización y Multilaterales del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

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Un inesperado reencuentro en el que el Rey y su cuñada han mantenido las distancias, ya que por lo menos públicamente no se han saludado respetando el protocolo establecido en todo momento, y en el que la hermana de Doña Letizia se ha mostrado especialmente relajada y sonriente, charlando con diferentes invitados y presumiendo del gran momento que está viviendo a nivel profesional tras su discreta separación de Robert Gavin Bonnar después de 6 años de relación y una hija en común, Erin, que en agosto cumplirá 5 años.

En su reaparición -ya que lleva una vida alejada del foco mediático-, Telma ha derrochado sofisticación con un estilismo con el que nos imaginamos perfectamente a la Reina, protagonizado por un diseño ceñido de punto en color rojo, con cuello chimenea y sin mangas que se adaptaba a la perfección a su silueta, y que ha combinado con un finísimo cinturón de piel negro y unos sencillos pendientes plateados.

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