Burnham, favorito sucesor de Starmer, comienza a formar su equipo

Londres, 24 jun (EFE).- El exalcalde de Mánchester Andy Burnham, favorito para suceder a Keir Starmer como líder del Partido Laborista y primer ministro británico, comienza a formar su equipo a la espera de ganar la contienda por el liderazgo de su formación, en la que se mantiene como único candidato, adelantan este miércoles los medios.

Burnham entró esta semana en el Parlamento como diputado tras ganar el escaño inglés de Makerfield, paso indispensable para acceder al liderazgo laborista, y hoy asistirá a la sesión de control al primer ministro en la Cámara de los Comunes (baja).

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Según los medios británicos, Burnham se reunió el martes por primera vez con Starmer desde que este anunció el lunes su dimisión, después de que perdiera el apoyo de su grupo parlamentario a raíz del revés electoral sufrido por el laborismo en los comicios locales ingleses y regionales en Escocia e Inglaterra del pasado 7 de mayo, en los que avanzó el partido popular de derecha Reform UK.

Si sustituye a Starmer, como se espera, Burnham reemplazará a la ministra de Economía, Rachel Reeves, según el Financial Times (FT).

Entre los favoritos para hacerse con la cartera de Economía figura Wes Streeting, el exministro de Sanidad que dimitió el mes pasado en descontento con la gestión de Starmer y que ahora ha dado su respaldo a Burnham, a pesar de su interés inicial en aspirar al liderazgo.

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Se espera que Burnham dé a conocer sus objetivos de Gobierno en materia económica en un discurso la próxima semana.

Hasta ahora, el político aparece como favorito para suceder a Starmer, si bien la presentación de candidaturas se abrirá el próximo 9 de julio. En caso de que ningún otro político comunique su intención de acceder al cargo, Burnham podría ser declarado líder del Partido Laborista y primer ministro el 16 o 17 de julio.

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Sin embargo, si hay primarias, entonces el proceso se prolongará y quedará concluido antes de la reanudación de las sesiones parlamentarias en septiembre tras el receso de verano.

El exsecretario de Estado para las Fuerzas Armadas Al Carns ha indicado que está considerando presentar su candidatura, mientras que el secretario jefe del primer ministro, Darren Jones, otro posible aspirante, ha descartado entrar en el proceso de sucesión.

Para acceder a la contienda, el aspirante necesitará el apoyo de un mínimo de 81 diputados laboristas -el 20 % del grupo parlamentario-, pero Burnham cuenta con más de 200 respaldos, según su entorno. EFE