Agencias

Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Sumi

Guardar
Google icon
Imagen U2FEUMDXCFAHJL7WODQJXX2RPU

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Sumi (noreste), en el marco de sus avances territoriales en el país europeo al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presiente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo militar Norte han establecido su control sobre la localidad de Ivolzhanskoye, en Sumi, como resultado de operaciones activas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en redes sociales, sin pronunciarse sobre posibles bajas a causa de los combates con las tropas ucranianas.

PUBLICIDAD

Rusia ha obtenido durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irán describe el acuerdo preliminar como una "declaración de la derrota" de EEUU

Irán describe el acuerdo preliminar como una "declaración de la derrota" de EEUU

Uno de los detenidos por asaltar a un octogenario en Palma es canterano del Villarreal CF

Uno de los detenidos por asaltar a un octogenario en Palma es canterano del Villarreal CF

La UA felicita al primer ministro de Etiopía por la aplastante victoria de su partido en las generales

La UA felicita al primer ministro de Etiopía por la aplastante victoria de su partido en las generales

Declarado "improcedente" el recurso del candidato peruano Roberto Sánchez para anular el voto en el extranjero

Declarado "improcedente" el recurso del candidato peruano Roberto Sánchez para anular el voto en el extranjero

Las demandas de divorcio alcanzan las 20.832 en el primer trimestre, un 14,1% menos que en el mismo periodo de 2025

Las demandas de divorcio alcanzan las 20.832 en el primer trimestre, un 14,1% menos que en el mismo periodo de 2025