El presidente ugandés recibe a un exrehén del secuestro de Entebbe cincuenta años después

Nairobi, 24 jun (EFE).- El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, recibió al israelí Gilbert Will, superviviente del secuestro de Entebbe, que regresó al país casi cincuenta años después de la captura de un avión por terroristas que acabó cuando un comando de Israel rescató a más de un centenar de rehenes retenidos en ese aeropuerto ugandés en 1976.

Weill, de 78 años, visitó este martes la sede de la Presidencia ugandesa de Entebbe, a unos 35 kilómetros de la capital, Kampala, acompañado por familiares y amigos en un viaje de regreso al escenario donde permaneció cautivo durante el secuestro de un avión de Air France que conmocionó al mundo, recogen este miércoles medios locales.

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La visita de Weill se produce en un momento de renovado acercamiento entre Uganda e Israel y cuando ambos países se preparan para conmemorar el cincuentenario de la operación de rescate.

"Aunque el secuestro fue una tragedia, la operación de rescate se convirtió en un punto de inflexión y marcó el inicio del colapso del régimen de Idi Amin", el dictador conocido como "El carnicero de Uganda" que dirigió el país africano de 1971 hasta su derrocamiento en 1979, afirmó Museveni en un mensaje publicado en la red social X.

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El mandatario aprovechó el encuentro para repasar la evolución del país desde aquellos años de inestabilidad hasta la "paz, estabilidad y progreso actuales", al tiempo que defendió un fortalecimiento de la cooperación económica entre Uganda, Israel y Europa, especialmente en sectores como la agroindustria y la transformación de materias primas.

También visitaron la antigua terminal del aeropuerto internacional de Entebbe, donde los rehenes permanecieron retenidos durante una semana, entre el 27 de junio y el 4 julio de 1976.

"Es muy emocionante volver después de tanto tiempo", afirmó Weill, citado por medios locales, al recordar una experiencia que marcó su vida.

El secuestro comenzó el 27 de junio, cuando un avión de Air France que cubría la ruta entre Tel Aviv y París fue desviado a Entebbe por terroristas palestinos y alemanes que exigían la liberación de presos palestinos.

Tras liberar a la mayoría de pasajeros no israelíes, los secuestradores retuvieron a más de un centenar de rehenes hasta la noche del 4 de julio, cuando fuerzas especiales israelíes lanzaron una operación de rescate que logró liberarlos.

En la denominada "Operación Entebbe", conocida también como "Operación Yonatan", murió el comandante israelí Yonatan Netanyahu, hermano mayor del actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y único fallecido en la acción.

En marzo pasado, el jefe de las Fuerzas Armadas ugandesas, Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente Museveni, anunció la futura instalación de una estatua de Yonatan "Yoni" Netanyahu en el aeropuerto internacional de Entebbe para homenajear al comandante israelí fallecido durante la operación.

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Kainerugaba calificó entonces a Netanyahu de héroe y expresó públicamente el respaldo de Uganda a Israel. EFE