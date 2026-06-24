Más de la mitad de los adultos portugueses tiene exceso de peso u obesidad

Lisboa, 24 jun (EFE).- El 57,1 % de los adultos portugueses tenía exceso de peso u obesidad en 2025, según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud divulgados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que también sitúan los dolores lumbares como la enfermedad crónica más frecuente del país.

El estudio revela que 5,5 millones de residentes de 18 años o más presentaban un índice de masa corporal igual o superior a 25 kilogramos por metro cuadrado. De ellos, 3,8 millones se encontraban en situación de preobesidad y 1,7 millones padecían obesidad.

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Los datos reflejan además hábitos que pueden contribuir a este problema de salud pública. Solo el 40,6 % de la población consumía diariamente verduras y ensaladas y únicamente el 43,4 % practicaba ejercicio físico semanalmente.

Asimismo, el 55,9 % de los residentes consumía alcohol de forma regular, de los cuales un 15,3 % lo hacía diariamente y un 40,6 % de manera frecuente, aunque no todos los días.

La encuesta señala también que los dolores lumbares constituían en 2025 la enfermedad crónica más común en Portugal, al afectar a 3,2 millones de personas de 15 años o más, cerca de un tercio de la población estudiada. Además, figuraban entre las patologías crónicas con mayor incidencia entre los jóvenes de 25 a 34 años.

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Entre los problemas de salud más habituales destacaban igualmente la hipertensión arterial, referida por el 25,6 % de la población y el colesterol elevado (23,8 %).

En cuanto al tabaquismo, 1,4 millones de residentes de 15 años o más (14,6 %) se declaraban fumadores, mientras que 8,4 millones (84,6 %) afirmaban no fumar. De estos últimos, 6,2 millones nunca habían fumado y 2,3 millones eran exfumadores.

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Respecto a la salud bucodental, 5,6 millones de personas de 15 años o más (56,4 %) calificaron su salud oral de buena o muy buena. Además, 6 millones habían acudido al dentista en los doce meses anteriores a la encuesta.

El estudio también indica que las principales dificultades sensoriales o físicas declaradas por la población fueron escuchar en ambientes ruidosos y utilizar la memoria y la concentración, problemas que afectaban en ambos casos a cerca de 2,3 millones de personas (22,8 %). A ellas se sumaban las dificultades de visión, mencionadas por 2 millones de residentes (20,5 %). EFE

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