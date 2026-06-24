Petro se compromete con una transición política y su paso a la "resistencia pacífica"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha comprometido con una transición política y señalado que pasará a la "resistencia pacífica", a pesar de que todavía pone en duda los resultados de estas elecciones, de las que, a la espera del escrutinio definitivo, ha salido ganador Abelardo de la Espriella con el 49,6% de los votos.

"Empezará el empalme y mi retirada y quizás la resistencia pacífica", ha concluido Petro un extenso mensaje en redes sociales, en el que ha comparado este proceso electoral de Colombia con las elecciones presidenciales de 2024 que se celebraron en Rumanía, y que fueron anuladas por injerencia extranjera rusa.

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En este caso, Petro ha remarcado que la injerencia viene directamente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y se ha preguntado por qué aquellas elecciones en Rumanía fueron anuladas y no las de Colombia, donde hubo "una clara y confesa intervención extranjera"

"Solo hay una razón de esta enorme contradicción mundial del poder que se dice democrático pero que permite genocidios: en Rumanía, quien ganó las elecciones no era amigo de Europa Occidental sino de Rusia", ha dicho el presidente colombiano.

"En Colombia un presidente extranjero con todo el poder de los misiles y el dinero ha confesado que gracias a él, es presidente el ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella, quien en su juramento para recibir la nacionalidad estadounidense, besó su bandera y juró lealtad a Estados Unidos por encima de las demás naciones de la tierra, incluida Colombia", ha remarcado Petro.

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Petro ha denunciado en que la soberanía del país ha sido "derribada" al igual que en Palestina, Venezuela, en Irán, aunque en el caso de Colombia no con misiles, sino "con mucho dinero, incluido el de narcotraficantes y genocidas", así como con el control de los software que se encarga de la organización de los comicios.

Asimismo, si bien ha criticado que los magistrados no hayan tenido en cuenta "más del 90%" de las reclamaciones electorales y "no quieren ver" que ganó el candidato con "apoyo extranjero", aceptará las decisiones que emitan al respecto. "Dije que obedeceré a los jueces de escrutinio y yo cumplo mi palabra", ha dicho

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"Se nos va la patria soñada y viene la mafia armada matando pueblo", ha dicho, remarcando que esta intervención extranjera es motivo para anular las elecciones y "de rebeldía y de alzarse en armas" como ya hiciera de joven; y si bien legitimado, no quiere "desangrar" al país. "Bastante sangre ha corrido ya", ha manifestado.

Petro ha aprovechado también su largo discurso para elogiar la figura del candidato Iván Cepeda, a quien se ha acusado falsamente de guerrillero comunista. "Nunca lo fue, no tuvo armas solo libros de filosofía y poesías", ha dicho, recordando que su padre fue asesinado "con balas 'made in USA', pero disparadas por colombianos que vestían el uniforme oficial".

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Al igual ha agradecido a los millones de votantes que han confiado en el proyecto político del Gobierno --"ese es nuestro verdadero triunfo (...) sin trampas ganó e progresismo", ha destacado--. "Quedamos empatados y como palabra y multitud detuvimos los misiles y el dinero", ha expresado.