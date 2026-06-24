Protos invierte 4 millones en ampliar sus instalaciones en la D.O. Rueda, coincidiendo con su 20 aniversario

Bodegas Protos, que celebra su 20 aniversario en la D.O. Rueda, reafirma su apuesta por esta denominación y por los vinos blancos tras invertir 4 millones de euros en sus instalaciones de La Seca (Valladolid), dentro de un plan de ampliación y modernización orientado a reforzar su capacidad de elaboración y seguir avanzando en la producción de vinos blancos de mayor complejidad, valor añadido y capacidad de guarda.

En concreto, esta inversión coincide con la llegada de la bodega a Rueda hace 20 años con un proyecto que arrancó en 2006 con la elaboración de Protos Verdejo y que, dos décadas después, se ha consolidado como una de las principales apuestas estratégicas de la compañía, que también está presente con sus vinos en Ribera de Duero.

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Así, Protos crece a doble dígito con sus vinos blancos en España desde su fundación hace 20 años e impulsa su presencia en mercados internacionales, donde está presente ya en más de 40 países, con un claro foco en el continente americano.

De esta forma, esta inversión permite incorporar herramientas enológicas de última generación destinadas a mejorar la precisión en las elaboraciones y ampliar la diversidad de estilos.

Así, entre las principales actuaciones destaca la instalación de huevos de cemento para el trabajo de crianzas sobre lías, una técnica que favorece la obtención de vinos con mayor volumen, mineralidad, complejidad y capacidad de evolución en botella.

Esta apuesta por la innovación ha sido una constante en la trayectoria de Protos en Rueda, contribuyendo a poner en valor la versatilidad de la verdejo y su capacidad para dar lugar tanto a vinos frescos y expresivos como a elaboraciones más complejas y de guarda.

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"Estos 20 años en Rueda han estado marcados por una apuesta constante por la innovación y la calidad. Esta inversión nos permite seguir evolucionando y dotarnos de herramientas que favorecen elaboraciones cada vez más precisas y vinos con mayor personalidad, complejidad y capacidad de evolución", ha asegurado el director general de Bodegas Protos, Carlos Villar.

Villar, que ha celebrado que ya son "mayores de edad" en Rueda, ha destacado también que la bodega, con el trabajo de estos años, tiene "marca y calidad", lo que les ha convertido en un "referente" en la zona.

La bodega española ha destacado que esta ampliación también viene a responder a las nuevas tendencias de consumo, tras el creciente interés por los vinos blancos españoles en los mercados nacionales e internacionales, una tendencia que impulsa la demanda de elaboraciones más diferenciadas y de mayor calidad.

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Desde su implantación en la denominación, la bodega ha registrado una evolución sostenida tanto en volumen como en gama de vinos. Lo que comenzó con una única referencia, Protos Verdejo, ha dado paso a un portfolio actual compuesto por Protos Verdejo, Protos Cuvée, Protos Sauvignon Blanc y Protos Verdejo Reserva, este último pionero como primer blanco Reserva de la D.O. Rueda. Esta evolución refleja tanto la apuesta por distintas expresiones de la Verdejo como la incorporación de otras variedades, como la Sauvignon Blanc.