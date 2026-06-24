Georgia se niega a volver a la PACE mientras no le devuelva el mandato pleno

Tiflis, 24 jun (EFE).- Georgia no reanudara su participación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, por sus siglas en inglés), que suspendió a principios de 2025, mientras no se le devuelva su mandato pleno, declaró hoy el parlamentario georgiano Nikoloz Samjaradze.

"Los críticos de Georgia en la PACE no muestran ningún deseo de cooperar y dialogar con las autoridades de Tiflis. Por ello no hay razón alguna para el retorno de Georgia a la PACE, se ha perdido todo el sentido para esto", aseveró el también presidente del comité parlamentario georgiano de Relaciones Exteriores.

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Georgia suspendió el 29 de enero de 2025 su participación en la PACE, después de que esta confirmase parcialmente su mandato, aunque con la condición de celebrar nuevas elecciones legislativas y liberar a los detenidos en las protestas opositoras, algo que rechazó Tiflis.

Samjaradze comentó el debate parlamentario celebrado hoy en Estrasburgo sobre una nueva condena europea a Tiflis por apartarse de las normas democráticas y presionar a la oposición.

Recordó que "tras la injusta resolución de la PACE de enero de 2025 tomamos la decisión de suspender nuestras actividades en la Asamblea, y desde entonces no ha habido cambio alguno respecto a Georgia".

"No regresaremos a la PACE mientras el mandato de Georgia no sea reconocido sin condiciones y plenamente", zanjó.

La PACE cuestionó en 2025 los resultados de las elecciones parlamentarias georgianas de noviembre de 2024, en las que el partido gobernante Sueño Georgiano obtuvo 89 mandatos, mientras que los restantes cuatro partidos opositores, 61.

Posteriormente tres partidos opositores rechazaron los mandatos.

Las próximas elecciones parlamentarias de Georgia tendrán lugar en octubre de 2028.EFE