Miércoles, 24 de junio de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 24 jun(EFE).-

Berlín.- Los líderes de Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y Polonia se reúnen en Berlín para abordar el apoyo continuado a Ucrania y unas eventuales negociaciones con Rusia, así como la preparación de la cumbre de la OTAN en Ankara en julio próximo, para lo cual se suma por videoconferencia el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

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Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reúne en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, días después de que el Pentágono dijera que quiere revisar su despliegue de tropas en Europa y volviera a subrayar su decepción con socios como España o Francia por su falta de apoyo en la guerra contra Irán.

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Beirut/Jerusalén.- El temor a una nueva escalada bélica de Israel vuelve a sacudir el Líbano después de que Israel incumpliera el alto el fuego con ataques en el sur del país, donde sus tropas permanecen desplegadas con la negativa a fijar un calendario de retirada.

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Lima.- La candidata derechista Keiko Fujimori logró este martes el margen suficiente para ganar la segunda vuelta de la elección presidencial de Perú y aguarda la proclamación de los resultados, después de que fuese rechazada por improcedente la solicitud del izquierdista Roberto Sánchez de anular la votación en el exterior, lo que le hubiese dado el triunfo.

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Londres.- Andy Burnham, principal favorito para sustituir a Keir Starmer al frente del Gobierno británico, participa por primera vez en la sesión semanal de control al primer ministro en la Cámara de los Comunes tras ser elegido el pasado día 18 diputado por la circunscripción inglesa de Makerfield. Esta será también la primera sesión de control desde que Starmer anunció el lunes su dimisión.

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Ciudad de Panamá.- Sesión de clausura este miércoles de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebró esta semana en Panamá.

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Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, da comienzo a las celebraciones por los 250 años de independencia del país con un mitin de última hora después de la suspensión de conciertos ante la polémica de unos festejos partidistas y cercanos al movimiento MAGA.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, acude al pleno de la Cámara Baja para exponerse durante una hora a preguntas al Gobierno tras el Consejo Europeo de la semana pasada.

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Atenas.- Los trabajadores en el sector restauración y turismo en Grecia participan en una huelga todo el día para exigir aumentos salariales, reforzar de los mecanismos estatales de control contra el trabajo no declarado y para cobrar todas las horas extra trabajadas.

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Moscú.- Al menos 50 millones de rusos apoyan la firma de un acuerdo de paz en Ucrania a menos de tres meses de las elecciones parlamentarias, según comentó a EFE Nikolái Ribakov, líder del único partido opositor legal en Rusia, Yábloko.

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Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad celebra su debate anual sobre el informe del secretario general de Naciones Unidas sobre niños y conflictos armados.

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Tel Aviv.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declara este miércoles en el Tribunal del Distrito de Tel Aviv, en el que se prevé será su penúltimo testimonio en el juicio que enfrenta por cargos de corrupción y fraude.

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Bombay (India).- Varias zonas de Bombay, el principal centro financiero de la India, sufrieron inundaciones este miércoles después de que el monzón alcanzara la ciudad con 13 días de retraso y dejara acumulados de más de 300 milímetros de lluvia en algunas áreas, informaron las autoridades locales.

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Lisboa.- Ceremonia oficial de presentación del contingente de Frontex en Portugal, que contará con la presencia del ministro de Administración Interna de Portugal, el ministro del Interior de España, el secretario general del Sistema de Seguridad Interna (SSI), el embajador de España, el director ejecutivo y el director de Operaciones de Frontex.

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Bruselas.- La presidenta de Navarra, María Chivite, presenta un dictamen en el Comité de Regiones de la UE sobre el sector del automóvil.

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Dalian (China).- El primer ministro, Li Qiang, asiste este miércoles a la sesión plenaria inaugural del conocido como 'Davos de Verano', celebrado en la ciudad china de Dalian (este) y organizado por el Foro Económico Mundial, donde pronunciará un discurso, en un encuentro centrado en innovación, comercio, inteligencia artificial y transición energética.

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Tokio.- Se lleva a cabo la Junta de accionistas de SoftBank Group.

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París/Londres/Berlín - Europa afronta una nueva jornada de temperaturas extremas en países como Francia, donde ha provocado decenas de muertos y que pone en alerta roja este miércoles a 58 de su centenar de departamentos, mientras que Alemania se prepara para alcanzar hasta 40 grados centígrados y la ola de calor ha alterado servicios de transportes en el Reino Unido.

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Varias ciudades (Pakistán).- Se fortalece la seguridad en el exterior de las mezquitas chiitas en Pakistán ante la celebración de la Ashura en Pakistán.

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Paraguay.- Los paraguayos celebran el San Juan Ará o Día de San Juan, una festividad religiosa que fusiona las costumbres del catolicismo con elementos paganos y de tradición local.

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Aliaga (Filipinas).- Devotos católicos filipinos celebraron este miércoles el día de San Juan cubiertos de hojas y barro, como parte del Festival Taong Putik, que comienza antes del amanecer.

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Tokio.- ‘Vivir por y para tu ídolo’ es la filosofía que siguen miles de japoneses que desde este miércoles se darán cita en el ‘Oshikatsu Expo’, una feria que pone en el centro a la figura del fan al tiempo que genera debate sobre el consumismo extremo.

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Londres.- Subasta pública de la tela Nympheas de Claude Monet, que aspira a recaudar uno de los mayores precios obtenidos por una obra del francés (precio de salida: 30-40 millones de libras).

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Ciudad del Vaticano.- Se presenta el proyecto de restauración de la Logia de Rafael, ubicada en el Palacio Apostólico del Vaticano, diseñada por Rafael y que representa uno de los ejemplos más refinados del lenguaje figurativo del siglo XVI.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Desaliñada, fiestera y caótica, 'Supergirl' regresa a la gran pantalla con una imagen alejada de la perfección y el optimismo tradicionalmente asociado a las superheroínas, aunque con una visión de la esperanza “más fuerte”, que “surge después de la pérdida y el duelo”, explicó en entrevista con EFE la directora Ana Nogueira.

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San Juan.- La película puertorriqueña 'Fight Back', que llegará a la gran pantalla en noviembre y está protagonizada por Jason Calderón y Ana Isabelle, destaca el poder femenino desde la resiliencia, el amor y las artes marciales, con la participación estelar de la karateka española Sandra Sánchez.

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París.- París celebra su segunda jornada de la Semana de la moda masculina para la primavera-verano de 2027 con las colecciones de Kenzo y Dior Hombre, entre otros.

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Ciudad de México.- México recibe este miércoles a República Checa en el estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, con el propósito de sumar tres puntos más en el Grupo A del Mundial 2026 y terminar por primera vez con paso perfecto en una fase de grupos del torneo.

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Ciudad de México.- La marea de aficionados que inundó las calles de Ciudad de México el pasado 11 de junio dejó claro que el Mundial no solo beneficia a la FIFA, los hoteles de lujo o las aerolíneas, pues la llegada de miles de hinchas se convirtió en un impulso inesperado para el comercio popular, que vio aumentar sus ventas gracias a la justa mundialista.

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Sao Paulo (Brasil).- Los aficionados brasileños ven por televisión el partido Brasil-Escocia, tercer compromiso de la Canarinha en el Mundial de 2026.

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Calcuta (India).- Aficionados al fútbol en Calcuta celebran el cumpleaños del futbolista argentino Lionel Messi.

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Chattanooga (EE.UU.).- Entrenamiento de la selección española y rueda de prensa en Chattanooga, antes de viajar a México.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Entrenamiento de la selección de EE.UU. en Los Ángeles.

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Vancouver (Canadá).- Canadá y Suiza se enfrentarán este miércoles en el BC Place de Vancouver en un duelo directo por el liderato del Grupo B del Mundial 2026, un partido que puede permitir por primera vez a los canadienses acceder a una ronda eliminatoria y que obliga a los helvéticos a ganar si quieren confirmar su condición de favoritos de la zona.

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Seattle (EE.UU.).- Bosnia y Catar, ambas con un punto, afrontan en el Lumen Field de Seattle el tercer y último partido de la fase inicial con la obligación de ganar y esperar un resultado favorable en el otro duelo del Grupo B entre Canadá y Suiza, ya que un empate en ese encuentro relegaría al vencedor a la tercera plaza, a la espera por ser uno de los ocho agraciados para pasar de ronda.

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Miami (EE.UU.).- Brasil busca en Miami sellar el liderato del grupo C ante la aguerrida Escocia, un encuentro al que llega empatado a cuatro puntos pero con mejor diferencia de goles que Marruecos, que juega contra Haití -ya eliminada- al mismo tiempo.

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Atlanta (EE.UU.).- Marruecos contra Haití en Atlanta.

(foto)(vídeo EFE)

cdp/rmg/EFE

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