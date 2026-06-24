Amper se adjudica un contrato de servicios eléctricos en Brasil por más de 14 millones de euros

Amper, a través de su filial brasileña Elinsa do Brasil, se ha adjudicado un nuevo contrato con el grupo Equatorial para la prestación de servicios eléctricos en el Estado de Pará, Brasil, por un importe superior a los 14 millones de euros, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El contrato, con una vigencia prevista de dos años, se inscribe en el programa 'Luz para Todos', una de las principales políticas públicas de universalización del acceso a la energía eléctrica en Brasil.

Los trabajos que se ha adjudicado la filial de Amper en el marco de este contrato incluyen la construcción de redes de media y baja tensión, instalación de equipos, transformadores, patrones de entrada, instalaciones internas y registro de unidades consumidoras.

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La compañía ha subrayado que esta adjudicación refuerza la posición de Elinsa do Brasil "como socio industrial de referencia en el sector eléctrico brasileño".

Al mismo tiempo, Amper ha resaltado que este nuevo contrato consolida su presencia en actividades de ingeniería, construcción y mantenimiento de infraestructuras críticas de distribución eléctrica, "soportadas por metodologías y herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial de desarrollo propio".