La capital financiera de la India experimenta inundaciones tras la llegada del monzón

Nueva Delhi, 24 jun (EFE).- Varias zonas de Bombay, el principal centro financiero de la India, sufrieron inundaciones este miércoles después de que el monzón alcanzara la ciudad con 13 días de retraso y dejara acumulados de más de 300 milímetros de lluvia en algunas áreas, informaron las autoridades locales.

"Durante las últimas horas se han registrado fuertes precipitaciones en la ciudad de Bombay y sus suburbios; en varias zonas se han acumulado más de 300 milímetros de lluvia", indicó el Gobierno municipal en X.

Por su parte, el Departamento Meteorológico de la India (IMD) reportó lluvias "extremadamente fuertes" en tres de sus estaciones de monitoreo, con precipitaciones que superaron los 200 milímetros entre la mañana del martes hasta la madrugada de este miércoles.

Imágenes recogidas por el Gobierno local y la agencia local ANI muestran inundaciones en varias vías y pasos subterráneos de la capital, al tiempo que fuertes vientos causaron caídas de árboles.

"Ante esta situación, el dispositivo de emergencia de la Corporación Municipal de Brihanmumbai opera a plena capacidad, con más de 7.000 funcionarios y empleados desplegados en diversos puntos", indicó el Gobierno de Bombay, mientras que el IMD pidió a los ciudadanos evitar los viajes no esenciales.

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"El Departamento de Gestión de Desastres de la Corporación Municipal está monitoreando continuamente las zonas bajas, las estaciones de ferrocarril, las vías principales, los puentes y las regiones costeras", agregaron las autoridades.

La llegada del monzón a Bombay ocurre 13 días después de la fecha normal, convirtiéndose en uno de los mayores retrasos desde 1951.

La semana pasada, la escasez de lluvias obligó a la metrópolis a suspender los servicios de agua para construcciones, además de implementar una reducción del 20 % para los usos industriales.

Las lluvias en la India se han situado alrededor de un 40 % por debajo de lo normal en lo que va de junio, después de que el inicio de la principal temporada de monzones se viera afectado por el desarrollo del fenómeno de El Niño.

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El monzón, la temporada anual de vientos y lluvias que entre junio y septiembre recorre la India de sur a norte, aporta en condiciones normales cerca del 75 % de las precipitaciones anuales del país, por lo que resulta fundamental para un sector agrícola en el que alrededor del 60 % de los cultivos depende de las lluvias. EFE