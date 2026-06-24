Kiko Rivera da la estocada a Irene Rosales y cierra la puerta a la cordialidad

Después de meses en los que la tensión no ha dejado de aumentar entre Kiko Rivera e Irene Rosales con el cruce de declaraciones que se han lanzado tanto en los platós como en redes sociales, la campaña publicitaria de una conocida marca de frutos secos protagonizada por la andaluza con el eslogan 'un mix con un mal kiko es un mal mix' -una clara indirecta al dj en tono de humor- ha acabado por dinamitar cualquier posibilidad de que la expareja retomase la cordialidad de la que presumían tras poner punto y final a su matrimonio en agosto de 2025.

Implacable, el hijo de Isabel Pantoja respondía a su exmujer con un demoledor comunicado en Instagram recordándole que la vida que tiene es gracias a "haberse comido un Kiko". "Recuerda de donde venías. Hay un antes y un después que todo el mundo conoce perfectamente. Solo hay que mirarte. Lo más gracioso de todo es que actúas como si nada de lo que tienes hubiera tenido que ver conmigo. Pero bueno, sigues utilizando tu pasado como única herramienta para mantenerte vigente" sentenciaba, antes de arremeter brutalmente contra ella ante las cámaras de Europa Press asegurando que "la pobrecita no piensa. La cabeza no le da para más" y que él por lo menos tiene una madre.

PUBLICIDAD

Y mientras Irene ha confesado que no se arrepiente de la campaña y ha respondido al primo de Anabel Pantoja que además de comerse un kiko también se comió "ser la cornuda de España", Kiko ha dado el paso definitivo con el que ha dado la estocada definitiva a la influencer: la ha bloqueado tanto en redes sociales como en Whatsapp, rompiendo cualquier posible comunicación entre ambos.

Tal y como ha revelado el director de la revista Lecturas, Luis Pliego, en 'El tiempo justo', el cantante de 'Quítate el top' está enfadadísimo con la madre de sus hijas Ana y Carlota por no haberle avisado de la campaña de frutos secos que iba a protagonizar. Pero el caso es que aunque hubiese querido hacerlo no habría podido porque no tiene manera de comunicarse por él y todo lo relativo a sus pequeñas lo hablan a través de sus respectivos abogados. Un gesto con el que ha dejado claro que su relación está totalmente rota y su guera no ha hecho más que empezar.

PUBLICIDAD