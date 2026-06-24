Fossa Systems levanta 9,25 millones para acelerar el despliegue de satélites de comunicaciones seguras

La empresa aeroespacial española Fossa Systems ha anunciado el cierre de una ronda de 9,25 millones de euros para acelerar su expansión internacional y reforzar el despliegue de sus capacidades satelitales soberanas a nivel global, según ha indicado en un comunicado este martes.

La operación está liderada por Kibo Ventures y cuenta con la participación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) -entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública-, Space Frontiers Fund II, Indico Capital y WISeSAT.

PUBLICIDAD

Esta inversión "refuerza la confianza en el crecimiento de Fossa y en la consolidación de su modelo de negocio en un contexto de transformación acelerada del sector espacial internacional".

LOS FONDOS SE DESTINARÁN A CONSOLIDAR EL EQUIPO

Los fondos se destinarán a consolidar el equipo, impulsar la expansión comercial iniciada en 2024, avanzar en nuevas capacidades orientadas a seguridad y defensa y continuar el despliegue de su constelación de 140 satélites en órbita baja. La compañía, que ha superado los 50 empleados entre España y Portugal y ha lanzado más de 25 satélites desde su fundación, se encuentra en una fase de "expansión operativa y tecnológica".

PUBLICIDAD

El próximo lanzamiento, previsto en las próximas semanas, será el satélite número 26 de su constelación. Fundada en 2020, Fossa se ha consolidado como "una de las compañías más activas del ecosistema espacial y de defensa europeo".

La empresa desarrolla infraestructura tecnológica propia para conectividad satelital IoT, comunicaciones seguras y soluciones de inteligencia desde el espacio (Sigint) con aplicaciones en energía, logística, agricultura, infraestructuras críticas y seguridad nacional.

DESPLIEGUE DE SU PROPIA RED DE IOT

Además, ha desarrollado la capacidad de desarrollar y fabricar constelaciones de satélites de entre diez kilogramos (kg) y más de 150 kg, a parte del despliegue de su propia red de IoT diseñada para ofrecer conectividad global y capacidades estratégicas en entornos sin cobertura terrestre.

PUBLICIDAD

El consejero delegado y cofundador de la firma, Julián Fernández, ha señalado que gracias a Fossa, "pequeñas naciones, ministerios de Defensa y corporaciones globales pueden definir y ejecutar una estrategia espacial propia en pocos meses, mientras que la integración vertical de toda la cadena tecnológica les ha permitido reducir los costes en un orden de magnitud".

"En pocos años hemos pasado de ser una 'startup' a una compañía con presencia internacional, 25 satélites lanzados y tecnología que responde a necesidades reales de clientes industriales, institucionales y gubernamentales", ha añadido, destacando que el objetivo es consolidar las empresa "como un referente europeo en infraestructuras espaciales soberanas".

PUBLICIDAD

De su lado, el 'partner' en Kibo Ventures Juan López Santamaría ha subrayado que "Europa necesita campeones tecnológicos capaces de reducir dependencias en sectores estratégicos". "Fossa ha demostrado que puede desarrollar y operar infraestructura espacial soberana con una velocidad y eficiencia excepcionales", ha explicado.

Como parte de la ronda, Kibo Ventures se incorporará al consejo de administración. Asimismo, Fossa ha resaltado que ha reforzado su posicionamiento en defensa y seguridad, incluyendo su participación en el programa DIANA de la OTAN, donde ha sido seleccionada por sus capacidades en inteligencia electromagnética desde órbita baja y sus tecnologías de doble uso.

PUBLICIDAD

La compañía impulsa además su expansión internacional con la apertura de su tercera sede en Tokio (Japón), tras Madrid y Lisboa (Portugal), y la firma de un acuerdo estratégico con Kanematsu Corporation para el despliegue de sus tecnologías en el mercado de defensa japonés.