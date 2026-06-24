Casi toda España estará hoy en aviso por calor, con Cantabria y País Vasco en nivel rojo

Un total de 14 comunidades autónomas (CCAA) estarán este miércoles en aviso por altas temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De entre ellas, País Vasco y Cantabria estará en aviso rojo (peligro extraordinario); y Baleares y Galicia, amarillo. El resto se encontrarán en nivel naranja (peligro importante).

Además, en Galicia, en las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense tendrán aviso por tormentas. La capital de provincia con la temperatura máxima más alta es Bilbao, con 42ºC.

Así, Guipúzcoa y Vizcaya estarán en aviso rojo por calor, mientras que Álava llegará al nivel naranja. En Cantabria, el aviso rojo estará activado en Liébana, centro y valle de Villaverde, al tiempo que el litoral y la zona del Ebro estarán en nivel naranja.

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Varias comunidades estarán con avisos naranja por altas temperaturas: Navarra (con avisos en la vertiente cantábrica de Navarra, centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra); Asturias (con avisos en Suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa); y Aragón (con avisos en Huesca, Teruel y Zaragoza).

El resto de avisos naranja por calor se registrarán en Jaén; Burgos y Valladolid; Ciudad Real y Toledo; Girona y Lleida; Badajoz; Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste de la Comunidad de Madrid; y Ribera del Ebro de La Rioja.

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A su vez, el resto de avisos por altas temperaturas --los amarillos-- se darán en Córdoba y Granada; Mallorca, Ibiza y Formentera; Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora; Albacete, Cuenca y Guadalajara; Barcelona y Tarragona; Cáceres; Lugo y Ourense; Sierra de Madrid; e Ibérica riojana.

AEMET espera para este miércoles un cambio con la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste que inicie el fin de la ola de calor. Aún así, su previsión es que predominen los cielos despejados y nubes altas y haya nubes bajas matinales en los litorales del noroeste y de Tarragona.

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Además, el pronóstico recoge que se desarrollarán nubes de evolución en la Península, especialmente en las montañas de la mitad norte. Allí se formarán tormentas y chubascos; y no descarta que también caigan en la meseta norte, donde irán acompañadas de rachas muy fuertes, y en el noroeste, donde dejarán precipitaciones fuertes con granizo.

En Canarias espera nubes en el norte de las islas que dejarán precipitaciones débiles, sobre todo a primeras horas. Asimismo, dice que son probables las brumas con bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia y que se registrará calima débil que afectará al sur y al oeste peninsular.

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En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal ha señalado que prevé que continúen las temperaturas muy altas, aunque ha avanzado que habrá ligeros descensos de las máximas en el tercio oriental y la mitad occidental, que en Galicia pueden ser notables. Por otro lado, las mínimas bajarán en el extremo occidental y sur peninsular y también se darán algunos ascensos ligeros en la meseta y extremo norte.

En este marco, es probable que se superen los 34-36ºC en la meseta norte y Baleares; los 38-40ºC en amplias zonas del interior peninsular, y los 39-41ºC en interiores del País Vasco, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Además, se prevén noches tropicales (mínimas por encima de los 20), o incluso tórridas (por encima de los 25), en amplias zonas del centro-sur, el Ebro y los litorales mediterráneos.

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Por último, AEMET indica que este miércoles habrá viento flojo de dirección variable en el interior, con predominio del sudeste, rolando a oeste en la vertiente atlántica. Asimismo, se registrará moderado del este en el Cantábrico, rolando a oeste, y del noreste rolando a sur en Galicia. En el Mediterráneo y Baleares habrá viento flojo del este; en Alborán, levante moderado que rolará a poniente; y en Canarias, viento moderado de componente norte.