ONG denuncia represión transnacional contra todos los padres nicaragüenses en el exilio

San José, 23 jun (EFE).- La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua denunció este martes la represión transnacional que ejerce el Gobierno que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo contra todos los padres nicaragüenses a los que han expulsado o prohibido su ingreso al país, o bien que se han marchado al exilio por motivo de seguridad.

En un mensaje con ocasión del Día del Padre en Nicaragua, ese colectivo, integrado por activistas nicaragüenses en su mayoría y con sede en San José, denunció "que la represión contra padres, familiares y personas defensoras ha traspasado las fronteras nacionales", principalmente en Costa Rica.

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El Colectivo destacó la muerte en Costa Rica del mayor en retiro Roberto Samcam, asesinado a tiros el 19 de junio de 2025 cuando un hombre entró en el condominio donde vivía la víctima y le disparó en múltiples ocasiones, según el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ).

Samcam, un fuerte crítico con el Gobierno sandinista y con el Ejército de Nicaragua, se exilió en Costa Rica en julio de 2018 por razones de seguridad y fue naturalizado español luego de que las autoridades nicaragüenses lo despojaran, junto a otras 93 personas, de su nacionalidad y de sus bienes tras acusarlo de "traición a la patria".

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El Colectivo también mencionó el caso del dirigente campesino Jaime Luis Ortega Chavarría, asesinado el 28 de octubre de 2024 en Upala, Alajuela, Costa Rica; y el del disidente Joao Maldonado, víctimas de atentados en 2021 y 2024, de los que sobrevivió.

"Este Día del Padre no puede reducirse a una fecha conmemorativa mientras existan cientos de familias nicaragüenses sin justicia, hijos e hijas sin respuestas, personas presas políticas incomunicadas, padres privados de libertad, los padres desaparecidos por los cuales sus familiares y el Colectivo demandan libertad, hogares separados por el destierro y padres obligados a reconstruir su vida lejos de Nicaragua", demandó ese organismo.

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Esa ONG subrayó que los padres nicaragüenses han contribuido al sostenimiento de sus familias en Nicaragua en medio del duelo, la persecución, la cárcel, el destierro, la desnacionalización y el exilio forzado.

Por su lado, la copresidenta Murillo también saludó este martes a los padres nicaragüenses en ocasión de su día.

"Abrazamos a todos los padres de esta Nicaragua nuestra, augurando mejores tiempos para la vida en familia, para las responsabilidades y para compartir la educación, la crianza y el amor a los hijos en el hogar, o los hijos incluso que tengamos fuera de la pareja", expresó Murillo a través de medios oficiales. EFE

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