ONU destina 30,5 millones de dólares adicionales para afrontar el brote de ébola en la RDC

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Naciones Unidas, 14 ago (EFE).- El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Tom Fletcher, anunció este viernes que la organización destinará 30,5 millones de dólares adicionales de su Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF, en inglés) para hacer frente al brote de ébola que azota a la República Democrática del Congo y a países vecinos.

"Este brote es el de más rápido crecimiento jamás registrado (...). La epidemia se cobra una vida cada treinta minutos", subrayó Fletcher -en un comunicado-.

Los 30,5 millones de dólares anunciados hoy se suman a los veinticuatro millones asignados anteriormente a la RDC y a países fronterizos como Uganda, Sudán del Sur o Burundi.

Además, Fletcher indicó que la OCHA ha desplegado hoy a veinte miembros adicionales de su personal en primera línea.

El diplomático presidió hoy una reunión de emergencia del Comité Permanente Interinstitucional, el mayor foro de coordinación humanitaria de la ONU, donde los responsables de las mayores organizaciones humanitarias del mundo "han acordado impulsar al máximo nuestra respuesta colectiva".

"Esto es una llamada de atención. Necesitamos rapidez, amplitud de alcance y solidaridad antes de que este virus se nos escape aún más de las manos", apuntó.

Fletcher recalcó que el plan de ampliación de la respuesta al ébola se centra en proteger vidas y que es necesario duplicar el número de equipos "que garantizan entierros seguros y dignos, triplicar la capacidad de tratamiento, mejorar el rastreo de contactos y desplegar gestores con más experiencia".

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"Ya han fallecido más de 2.000 personas. Muchas más están en peligro. El mundo tiene que despertar y pasar a la acción", expresó.

El Gobierno de la RDC elevó este viernes a 2.184 el número de personas muertas y a 4.665 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

Según el más reciente boletín publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño, con datos recopilados hasta el 12 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 46,8 %.

Además, 634 pacientes se encuentran en "aislamiento u hospitalizados" y 965 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 84,2 %. EFE