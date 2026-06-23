La Bolsa mexicana pierde 0,41 % y liga cinco cierres a la baja

Ciudad de México, 23 jun (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este martes un 0,41 %, para encadenar su quinta sesión negativa, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, cayó a las 66.848,42 unidades, en una jornada con cierres negativos en el mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con fuertes pérdidas debido a caídas en las emisoras del sector tecnológico. En Estados Unidos los tres principales índices retrocedieron", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

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En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 0,41 %, para ligar cinco sesiones de caídas".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras Grupo México (1,97 %), Cemex (1,93 %), Grupo Carso (1,71 %), Banorte (1,66 %) y Gruma (1,41 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con el movimiento negativo de este lunes el mercado mexicano reporta un –2,54 % en lo que va de junio, pese a ello en el año registra ganancias del 3,95 %.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 1,15 % frente al dólar, al cotizar en 17,57 unidades por billete verde, frente a los 17,37 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 230,8 millones de títulos por un importe de 21.927 millones de pesos (unos 1.248 millones de dólares).

De las 787 empresas que cotizaron en la sesión, 404 cerraron con sus precios al alza, 366 registraron pérdidas y 17 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A), con el 3,04 %; de la cadena Hoteles City Express (HCITY), con el 3,04 %, y de la empresa de productos de consumo frecuente Fomento Económico Mexicano (FEMSA UBD), con el 2,56 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -5,25 %; de la compañía de reciclaje Convertidora Industrial (CONVER A), con el -3,15 %, y de la compañía de productos madereros y papeleros Proteak Uno (TEAK CPO), con el -2,65 %. EFE