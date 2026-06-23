Fernando Castrejón se incorpora a Forward Global como asesor sénior

PR Newswire

WASHINGTON, 23 de junio de 2026

WASHINGTON, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Forward Global, firma líder en gestión de riesgos comerciales y geopolíticos con especialización en investigación forense de delitos financieros, riesgo e inteligencia, anunció hoy que Fernando Castrejón se ha incorporado como asesor sénior.

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Fernando aporta más de 30 años de experiencia en banca y cumplimiento en materia de delitos financieros en México y en el resto del continente americano, con un profundo dominio de la prevención de lavado de dinero, las sanciones y la gestión de riesgos de instituciones financieras. Es ampliamente reconocido por su liderazgo en Grupo Financiero Banorte, una de las instituciones financieras más grandes de México, donde se desempeñó como responsable de delitos financieros y dirigió el programa de prevención de lavado de dinero y cumplimiento en delitos financieros del banco, fortaleció los controles transfronterizos y gestionó la interlocución con reguladores como la CNBV, la OFAC y la FinCEN.

Su nombramiento llega en un momento decisivo. La reciente designación por parte del gobierno de Estados Unidos de cárteles y grupos criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras ha elevado considerablemente lo que está en juego para las instituciones financieras en México y en toda América Latina. Este entorno regulatorio más estricto expone a las instituciones a un mayor riesgo de sanciones y a la posibilidad de acciones de cumplimiento por parte de la FinCEN y la OFAC vinculadas al financiamiento ilícito.

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"Las instituciones mexicanas y latinoamericanas enfrentan hoy un nivel de escrutinio sin precedentes, y el costo de equivocarse nunca ha sido tan alto. Los riesgos actuales son, sencillamente, existenciales para las instituciones financieras", afirmó Castrejón. "Me complace incorporarme a Forward Global para ayudar a los clientes de toda la región a anticipar ese riesgo, fortalecer sus defensas e interactuar con los reguladores estadounidenses y locales desde una posición de fortaleza".

"Nunca había sido tan importante hacer bien el cumplimiento en delitos financieros en México y América Latina, sobre todo poniendo el foco en la efectividad integral del programa y no solo en el cumplimiento técnico", señaló Sven Stumbauer, Socio y Líder de la Práctica de Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento de Sanciones para las Américas en Forward Global. "Ahora que los cárteles son tratados como organizaciones terroristas, la línea entre una falla de cumplimiento y una violación de sanciones prácticamente ha desaparecido. Fernando ha ocupado el puesto donde se toman estas decisiones; sabe dónde se esconden los verdaderos riesgos y cómo construir programas y sistemas capaces de resistir el escrutinio tanto de reguladores como de fiscales".

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FUENTE Forward Global