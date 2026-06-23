Española Multiverse lanza 'Pulsar 16B', un modelo abierto de IA en colaboración con NVIDIA

San Sebastián (España), 23 jun (EFE).- La compañía española Multiverse Computing ha anunciado este martes el lanzamiento de 'Pulsar 16B', un nuevo modelo abierto de razonamiento desarrollado en colaboración con NVIDIA, construido sobre la arquitectura 'NVIDIA Nemotron' y validado sobre infraestructura de computación acelerada de esta misma firma.

El lanzamiento se enmarca en uno de los grandes retos actuales de la inteligencia artificial: cómo hacer que los modelos avanzados sean más eficientes, accesibles y fáciles de desplegar para empresas, sin depender siempre de infraestructuras 'cloud' de gran escala, explica en una nota esta empresa del País Vasco.

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Según los datos compartidos por la compañía, 'Pulsar 16B' ofrece rendimiento comparable al de modelos de clase '30B', pero con aproximadamente la mitad de parámetros totales.

El modelo cuenta con 16.150 millones de parámetros (3.100 millones de parámetros activos), está disponible en los formatos 'BF16', 'FP8' y 'NVFP4' y puede descargarse en 'Hugging Face' bajo licencia 'Apache 2.0'. EFE