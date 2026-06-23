La OMI pone en marcha un plan de evacuación de Ormuz tras obtener garantías de seguridad

Londres, 23 jun (EFE).- La Organización Marítima Internacional (OMI) anunció este martes la puesta en marcha de un plan de evacuación de 11.000 marineros aún varados en el estrecho de Ormuz, tras obtener las garantías de seguridad necesarias para la navegación por la zona.

El secretario de este organismo marítimo de la ONU, el panameño Arsenio Domínguez, dijo en un comunicado que pondrían en marcha esta "operación a gran escala" en colaboración con Irán, Omán, Estados Unidos y otros países del golfo Pérsico.

"Hemos obtenido las garantías de seguridad necesarias y hemos comprobado minuciosamente las condiciones para una navegación segura con el fin de respaldar estas operaciones", añadió. EFE