Teldat blinda con ciberseguridad y conectividad 5G los nuevos trenes de la Línea 6 de Metro de Madrid

Teldat, compañía española especializada en soluciones de ciberseguridad y redes, ha blindado con ciberseguridad y conectividad 5G la nueva generación de trenes automáticos de la Línea 6 de Metro de Madrid, según ha indicado en un comunicado este martes, con lo que se convertirá en la primera línea "totalmente automatizada" de la red madrileña.

En este proyecto, Teldat suministrará el sistema embarcado de ciberseguridad y comunicaciones que permitirá operar los nuevos trenes sin conductor con conexiones seguras y supervisión permanente en tiempo real.

Las primeras unidades comenzarán a llegar en la segunda mitad de 2026 y su entrada en servicio está prevista para 2027.

PROTEGE LOS SISTEMAS ESENCIALES DEL CONVOY

"La automatización integral de la línea convertirá a Madrid en una de las referencias europeas en movilidad ferroviaria avanzada", ha señalado la firma, explicando que la solución desarrollada por Teldat se basa en el router ferroviario 'H5-Rail', un equipo diseñado específicamente para entornos de transporte crítico.

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Este dispositivo combina conectividad 5G de alta capacidad -con varios operadores y tarjetas SIM redundantes- y redes 'Wi-Fi 7' con funciones avanzadas de ciberseguridad integradas. La principal novedad tecnológica del proyecto es que el mismo sistema que mantiene conectado el tren con el centro de control también protege los sistemas esenciales del convoy frente a accesos no autorizados o ciberataques.

Entre esos sistemas se encuentran funciones críticas en la operación de los trenes como puertas, megafonía y sistemas de información a pasajeros. En la práctica, esto permite reforzar la seguridad digital de unos trenes que funcionarán de manera "completamente automática, donde la comunicación constante y segura entre el tren y la infraestructura es clave para garantizar la continuidad del servicio".

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SINCRONIZACIÓN DE DATOS SIN INTERVENCIÓN MANUAL

Además de la conectividad móvil 5G, la solución incorpora sistemas Wi-Fi automáticos en depósitos y cocheras para realizar actualizaciones de 'software' y sincronización de datos sin intervención manual. También incluye una red inalámbrica exclusiva para el personal técnico y de mantenimiento, independiente de las redes destinadas a los viajeros.

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Otra de las capacidades relevantes del sistema es la integración con el TCMS, el sistema central de gestión del tren. Gracias a ello, Metro de Madrid podrá supervisar parámetros operativos y enviar instrucciones en remoto a las unidades automáticas de la Línea 6 en caso de incidencias.

El equipamiento de Teldat cumple las principales normativas ferroviarias europeas de seguridad, resistencia y compatibilidad electromagnética para operar en condiciones exigentes de vibración, temperatura y alimentación eléctrica.

El consejero delegado de la empresa, Antonio García Romero, ha señalado que "el transporte ferroviario está evolucionando hacia modelos cada vez más automatizados, conectados y seguros". "En ese escenario, la ciberseguridad embarcada y la conectividad dejan de ser elementos separados para convertirse en una única capa tecnológica esencial para la operación", ha añadido.

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Con este proyecto, Teldat refuerza su posicionamiento en el ámbito de las comunicaciones seguras para infraestructuras críticas, un sector en el que la convergencia entre conectividad y ciberseguridad se ha convertido en un "requisito estratégico" para operadores de transporte, energía y servicios esenciales.