Zapatero ve posible nulidad en dispositivos analizados que sirvieron al juez para imputarle en el 'caso Plus Ultra'

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sostiene que hay motivos para anular la causa contra él por la forma de analizar dos dispositivos que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, entiende relevantes: un disco duro intervenido a un abogado y el teléfono móvil de un exdirectivo de la aerolínea facilitado por Estados Unidos.

Así lo ha hecho saber el exlíder socialista en varios escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, posteriores a su declaración como investigado como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra en pandemia.

PUBLICIDAD

Por un lado, Zapatero pide al juez requerir a la Fiscalía Anticorrupción para que indique la resolución judicial motivada que autorizó y habilitó el análisis de un disco duro incautado al abogado Miguel Palomero, investigado en la causa, que contenía conversaciones de WhatsApp y otra documentación analizada por los investigadores.

La defensa del expresidente indica que no ha logrado hallar resoluciones que autorizaran de forma motivada a Anticorrupción o a la Policía Judicial para que analizaran el dispositivo.

Añade que, si no hubiera una autorización en una resolución fundamentada, las garantías esenciales del procedimiento se verían "radicalmente laminadas" porque las actuaciones policiales se habrían realizado sin "la habilitación legal exigida por la Constitución", vulnerando los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones, a la intimidad y a la protección de datos personales.

PUBLICIDAD

"Como consecuencia del déficit esencial de garantías, el contenido de ese dispositivo que fue examinado por la UDEF y, en particular, las conversaciones de WhatsApp analizadas, tienen que ser excluidas del procedimiento", señala, para agregar que podría promover un incidente de nulidad si no existe resolución judicial habilitante.

EL MÓVIL, POSIBLE MEDIO DE PRUEBA

En el otro, Zapatero recurre la decisión del juez de no extender la solicitud de cooperación internacional a Estados Unidos para que aporte más información sobre cómo tuvo acceso al contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea imputado.

PUBLICIDAD

Calama argumentó que no es posible efectuar una "valoración fundada" sobre la petición de información sobre el móvil de Reyes hasta que Estados Unidos no conteste a la reclamación de cooperación jurídica que el juez envió hace unas semanas para poder utilizar como medio de prueba el contenido del móvil de ese empresario venezolano.

"La solicitud de ampliación de la comisión rogatoria no entraña, en modo alguno, nuestro aquietamiento con la incorporación del contenido del dispositivo a la causa, ni reconocimiento de la regularidad del material controvertido, ni conformidad con su eventual utilización como medio de prueba", apunta.

PUBLICIDAD

A su entender, "urge" aclarar "todas las circunstancias" que permitirían la utilización en la causa de los elementos obtenidos del dispositivo de Reyes por Estados Unidos, "más allá de la mera autorización norteamericana, de modo que no se pueda seguir la instrucción con fundamento total o parcial en el contenido del referido dispositivo".

El exjefe del Ejecutivo indica que también podría ejercer "acciones de nulidad" que en derecho procedan para "la exclusión del material" por presunta vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones, a la intimidad, a la protección de datos de carácter personal y a un proceso con todas las garantías.

PUBLICIDAD

Según expone, "el control que aquí se interesa se dirige precisamente a esclarecer si concurren los presupuestos de licitud cuya ausencia determinaría aquella exclusión".

LA AUTENTICIDAD DEL CONTENIDO

La defensa de Zapatero puso la lupa en un escrito previo, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, en la "ausencia de los datos completos" acerca de la aprehensión del dispositivo de Reyes, así como del método de volcado y de la conservación y custodia del dispositivo al que la policía estadounidense accedió.

PUBLICIDAD

El abogado señaló que las circunstancias en la que se produjo el intercambio de información entre las policías estadounidense y española plantea "dudas razonables sobre el respeto del derecho a proceso con todas las garantías".

Por ello, instó al juez Calama a que reclame a Estados Unidos "la concreta resolución judicial", orden o autorización administrativa que amparó la incautación o el clonado del celular de Reyes y la posterior extradición y análisis del dispositivo en España.

PUBLICIDAD

El letrado concluía manifestando que se trata de una "respetuosa solicitud" al órgano judicial y alegando que su objetivo es "verificar si las conversaciones que se dicen contenidas en el dispositivo y que han sido analizadas por la Policía y por el Ministerio Fiscal cumplen realmente con los requisitos de autenticidad, integridad y licitud que son imprescindibles para que se puedan considerar aptas como prueba en el proceso penal".

Para la causa, el contenido del teléfono móvil de Reyes supone una de las principales fuentes de indicios. En un mensaje analizado por los investigadores, el exdirectivo de la aerolínea escribió: "Nuestro pana Zapatero detrás", en alusión al proceso para el rescate.

PUBLICIDAD

El juez destacó al imputar a Zapatero la colaboración de la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) "a través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional", ya que fue esta agencia la que puso a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción la extracción del teléfono móvil de Reyes.