Gennaro Gattuso, nuevo entrenador de la Lazio

El exfutbolista y técnico italiano Gennaro Gattuso se convirtió este martes en el nuevo entrenador de la SS Lazio italiana, tras su dimisión como seleccionador transalpino una vez no clasificó al equipo al Mundial 2026, según ha comunicado el club en su página web.

El técnico, de 48 años, toma el mando del banquillo blanquiceleste, después de dimitir de mutuo acuerdo con la selección italiana el pasado abril, 10 meses después de llegar al cargo en junio de 2025. El combinado entrenado por Gattuso no logró la clasificación, por tercera edición consecutiva, para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, cayendo derrotado en los penaltis en la 'repesca' ante Bosnia y Herzegovina.

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En su paso por el fútbol de clubes, Gattuso salió del Valencia CF a mitad de la temporada 2022-23, en una campaña en la que los 'che' estuvieron peleando por no descender a Segunda División. También se marchó del Olympique de Marsella en febrero de 2024, dejando al equipo noveno en la Ligue 1.

Ahora, la Lazio acoge al exfutbolista con "satisfacción" y convencido de que su "experiencia", "profesionalidad" y "determinación" ayudarán al club a conseguir sus "objetivos deportivos". El equipo italiano terminó noveno en la Serie A en la temporada pasada bajo la dirección del entrenador Maurizio Sarri, quien se marchó a finales de mayo de este año para incorporarse al Atalanta.

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